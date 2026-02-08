El cargo vacante que dejó Walter Bento: un sillón "maldito" con más de 50 aspirantes

El ex juez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras un histórico juicio que sacudió los Tribunales Federales de Mendoza. El ex magistrado fue sentenciado por recibir coimas a cambio de beneficios judiciales mientras estuvo a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, puesto que ocupó durante 17 años y que se encuentra vacante desde junio de 2023. Actualmente hay un concurso abierto con más de 50 aspirantes que pretenden ocupar ese cargo de gran relevancia en la Justicia Federal de la provincia.

Bento asumió en el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza en septiembre de 2006, tras un concurso público y nombrado durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner.

La titularidad de ese juzgado se encontraba vacante desde mayo de 2002 tras la destitución del juez federal Luis Leiva, quien fue apartado del cargo por unanimidad del Consejo de la Magistratura tras una acusación de mal desempeño.

Durante 17 años Bento estuvo a cargo del juzgado que además contaba con la competencia electoral en la provincia, es decir que se encargaba de resolver todas las cuestiones vinculadas a los procesos electorales y las disputas entre partidos políticos y al interior de esos espacios, por lo que su influencia en el poder político era muy importante.

En junio de 2023, Walter Bento fue suspendido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza luego de que el Consejo de la Magistratura le iniciara un juicio político por los hechos que terminó siendo condenado penalmente esta semana. Ese proceso terminó en su destitución en noviembre de 2023, quedando formalmente vacante el cargo de juez federal en Mendoza.

Un puesto “maldito” pero muy codiciado

A partir de estos dos últimos antecedentes, en los pasillos de Tribunales Federales pasó a considerarse “maldito” ese cargo. Sin embargo, se trata de un puesto muy codiciado en la Justicia Federal que cuenta actualmente con más de 50 aspirantes.

El Juzgado N°1 actualmente está siendo subrogado en materia penal por Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, y en lo electoral por Susana Pravata, quien tiene a su cargo el Juzgado Federal de Primera Instancia N°4.

En agosto de 2024 se realizó el concurso 501 destinado a cubrir la titularidad de este juzgado con competencia penal y electoral. De los más de 130 anotados se presentaron a rendir 52 postulantes.

Entre los aspirantes a este codiciado puesto se encuentran profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito judicial de Mendoza y también vinculadas a la política.

walter bento jornada juicio diciembre (8).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un concurso avanzado a la espera de definición

El trámite del concurso para cubrir la vacante del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el organismo constitucional encargado de seleccionar una terna de postulantes para el cargo, la cual es remitida el Ejecutivo nacional. Posteriormente, el presidente Javier Milei deberá elegir a un candidato y enviar su pliego al Senado, para que se avalado por la mayoría de los senadores nacionales.

Actualmente el Consejo de la Magistratura está esperando el informe de antecedentes de los 52 aspirantes que rindieron el concurso. Según pudo conocer MDZ, ese informe está a cargo del consejero César Antonio Grau y estaría casi finalizado y por una cuestión de volúmen de trabajo de fin de año no llegó a entrar a presentarse antes de la feria del mes de enero.

tribunales federales frente edificio.JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una vez que haya concluido esa presentación se procede a la develación de claves para ver quiénes rindieron bien y mal el concurso que tuvo lugar en agosto de 2024. El jurado estuvo integrado por Enrique Lilljedahl, docente magistrado, Daniel Gustavo Gorra, docente especialista, Néstor Osvaldo Losa, docente de Derecho Constitucional, y María Florencia Castro, docente de competencia general.

La inscripción al concurso estuvo abierta entre el 18 y el 26 de junio de 2024 y la prueba de oposición se llevó adelante el 2 de agosto de 2024 con 52 aspirantes que rindieron. El jurado presentó el informe con las calificaciones el día 26 de septiembre de 2024.

Quiénes son los 52 aspirantes

De los nombres se destacan profesionales reconocidos funcionarios del ámbito judicial provincial y federal de Mendoza.

Rindieron los magistrados Gabriel Bragagnolo, juez del Juzgado Penal Colegiado N° 2 y Horacio Cadile, juez del Tribunal Penal Colegiado N° 2. Y también los fiscales locales Claudia Ríos, Gustavo Fehlmann y Jorge Calle.

Por su parte, el fiscal Fernando Alcaraz, responsable de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, busca un ascenso en el fuero federal, un funcionario que ha sido cuestionado por el propio Walter Bento en la megacausa.

Asimismo, en el listado de aspirantes figura el conjuez Fernando Peñaloza, de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, y Gonzalo Luis Gassull, de la Cámara Federal de Apelaciones.

También se presentaron al concurso algunas figuras de la política local. Es el caso de Carlos Blanco, abogado que asesora a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. En la misma situación están la exsubsecretaria de Justicia durante la gestión del exgobernador Francisco Pérez, Romina Ronda, y la exfuncionaria provincial en el peronismo y actual directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Milagros Noli.

Otro aspirante es Juan Manuel González, exsubsecretario de Derechos Humanos de Pérez y pareja de la actual ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Entre los nombres vinculados a la política aparece también el de Federico Abalos, abogado que cercano a Omar De Marchi; y también Pablo Garciarena, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal y allegado a Juan Grabois.

Todos los postulantes que rindieron el concurso 501 fueron Federico Ábalos, Ladislao Raúl Ábalos Jamaux, Fernando Gabriel Alcaraz, Filomena Elida María Alessio, Daniel Alejandro Azcona, Emilio Báez Grau, Federico Martin Bassani Molinas, Damián Maximiliano Bernales, Carlos Gabriel Blanco, Gabriel Bragagnolo, Horacio Alfredo Cadile, Jorge Adolfo Calle Martínez, Leonardo Federico Camacho, Mariano Nicolás Ciullini laccarino, Laura María Civit, Cyntia Susana Coronel, Criss Rosa Luz Correa, Gonzalo Raúl Correas, Gustavo Fehlmann Parache, Marcos Fernández Ocampo, Leandro Fornes, Fernando Freddi, Brian Ezequiel Gallo, Pablo Garciarena, Gonzalo Luis Gassull, Juan Manuel González Bustinze, Juan Gabriel Grilletti Astegiano, Geraldina Inés Ibáñez, Pablo Martin Jardel, Leandro Abel Martínez, Lautaro Khalil Mazzoletti, Silvia Ignacia Miranda, Gisela Lorena Morici, Ignacio Martin Nazar, María Milagros Noli, Jorge Enrique Odorisio, Martin Olivares, Carlos Agustín Parma, Fernando Gastón Peñaloza, Claudia Alejandra Ríos Ortiz, Romina Laura Ronda, José Manuel Roque, Andrés Javier Rousset Siri, Javier Antonio Ruggero, Ignacio Ariel Sabás, Roque Martin Salvoni Collado, Octavio Wenselao Sánchez, Felipe Scagliotti, Diego Javier Souto, Fernando Ovidio Vera Vázquez, Mariela Lujan Vianco y Alejandro Raúl Weinreiter.