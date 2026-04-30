Científicos alertan sobre el posible fin del universo: ya tiene fecha estimada

La impactante predicción científica sobre el día en que desaparecerá el universo. Tendría un final dramático.

El universo no sería eterno. Un grupo de científicos volvió a sacudir al mundo tras publicar una teoría que calcula cuándo ocurriría el final del cosmos. Investigadores del Donostia International Physics Center analizaron modelos sobre la expansión del universo y plantearon un escenario extremo: el llamado Big Crunch, un colapso total que acabaría con galaxias, estrellas y planetas en unos 20 mil millones de años.

Qué es el Big Crunch y por qué preocupa a la ciencia La teoría del Big Crunch sostiene que el universo no seguirá expandiéndose para siempre. En algún momento, la gravedad superaría esa expansión y comenzaría un proceso inverso. Todo empezaría a comprimirse hasta colapsar en un punto de densidad extrema.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgpl0z6w9go Unos millones de años después del Big Bang, la luz empezó a iluminar el Universo. Getty Images

Según el trabajo científico, el universo se dirige hacia un proceso llamado “muerte térmica”, una teoría que lleva décadas en debate dentro de la física moderna. Este escenario indica que llegará un momento en el que toda la energía del universo se agotará. Las estrellas dejarán de brillar, los planetas quedarán congelados y no existirán procesos capaces de generar calor o luz. El cosmos entrará en una oscuridad total.