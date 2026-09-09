Chinche del arce: cómo combatirlo en el jardín de forma casera

El chinche del arce, inofensivo para humanos pero molesto en hogares, requiere medidas de prevención específicas para evitar su ingreso.

Trucos caseros para evitar que el chinche del arce ingrese a casa.

Identificar al chinche del arce resulta fundamental para no confundirlo con la vinchuca. Aunque por su aspecto similar suelen generarse alertas erróneas, este insecto está muy lejos de ser peligroso para la salud humana y tampoco representa una amenaza seria para especies vegetales que no sean el arce o el fresno.

Su nombre científico es Boisea trivittata y es una especie originaria de América del Norte que en el último tiempo expandió su territorio en distintas regiones.

Cómo identificar al chinche del arce Los ejemplares adultos son de color negro y destacan por tener líneas de un tono rojizo-anaranjado sobre su cuerpo. Miden aproximadamente 1,3 centímetros, mientras que las ninfas son completamente rojas y alcanzan una longitud cercana a un centímetro. Durante las épocas más frescas es habitual que se agrupen en zonas cálidas y busquen refugio dentro de las viviendas.

Ante esta situación, los especialistas y municipios locales sugieren aplicar las siguientes medidas de prevención en el hogar:

Instalar telas mosquiteras: colocarlas en puertas y ventanas para bloquear el acceso desde el exterior.

Sellar aberturas: tapar grietas, orificios o espacios por donde puedan filtrarse.

Ordenar patios y jardines: mantener los espacios al aire libre limpios y libres de malezas.

Evitar la acumulación vegetal: no dejar hojas secas agrupadas y guardarlas siempre en bolsas cerradas.

Limpiar frutos caídos: recoger los restos provenientes de arces y fresnos, embolsándolos correctamente para no atraerlos. Diferencias del chinche del arce y la vinchuca. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz Trucos caseros para mantenerlos alejados de la casa Además de poner en práctica estas pautas de mantenimiento, es posible preparar un truco casero muy simple para evitar que se acerquen a los accesos del hogar: