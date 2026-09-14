China puso a la inteligencia artificial al frente de una clínica oftalmológica: esto fue lo que pasó

La inteligencia artificial dio un nuevo paso dentro de la medicina. Un grupo de investigadores chinos decidió probar qué ocurría si esta tecnología dejaba de ser una herramienta aislada para analizar estudios y pasaba a formar parte de prácticamente todo el funcionamiento de una clínica oftalmológica. La experiencia se realizó con pacientes reales y dentro de un hospital en funcionamiento.

El proyecto fue bautizado AI-TEC, sigla de AI-Agent Augmented Tsinghua Eye Clinic, y comenzó a integrarse en noviembre de 2025 en el Centro Oftalmológico del Beijing Tsinghua Changgung Hospital. A diferencia de otros sistemas médicos, la inteligencia artificial no fue incorporada únicamente para revisar imágenes: intervino desde las consultas previas y el triage hasta el diagnóstico, el apoyo a las decisiones médicas y el seguimiento posterior de los pacientes.

Uno de los resultados más llamativos apareció cuando los investigadores analizaron la capacidad de la inteligencia artificial para detectar enfermedades en imágenes de los ojos, entre ellas glaucoma y degeneración macular asociada con la edad. En las primeras pruebas, el rendimiento estaba lejos de ser el esperado.

El cambio llegó cuando oftalmólogos expertos revisaron y etiquetaron cuidadosamente 1.426 imágenes de alta calidad para volver a entrenar al sistema. Esa cantidad relativamente pequeña de información produjo mejores resultados que un conjunto previo de casi 27.000 imágenes , que contenía datos menos precisos y etiquetas de menor calidad. Con el nuevo entrenamiento, el modelo superó 0,93 en AUROC, una métrica utilizada para evaluar su capacidad de distinguir correctamente entre diferentes casos .

El experimento dejó así una de las primeras conclusiones: para aplicar inteligencia artificial en medicina, tener enormes cantidades de información no necesariamente garantiza mejores resultados. La calidad de los datos y la revisión de especialistas pueden resultar mucho más importantes que simplemente alimentar los modelos con miles de imágenes.

El experimento con inteligencia artificial mostró que 1.426 imágenes revisadas por expertos superaron a un conjunto de casi 27.000 imágenes de menor calidad.

Un problema mucho más simple casi hace fracasar el proyecto

Sin embargo, la precisión médica no fue el único obstáculo. Cinco meses después de comenzar la prueba, los investigadores descubrieron que los profesionales prácticamente habían dejado de utilizar varias de las herramientas disponibles. Durante uno de los meses analizados, AI-TEC intervino en apenas 41 de 1.113 consultas, equivalente al 3,8%.

El motivo no estaba relacionado directamente con errores de la inteligencia artificial, sino con algo bastante más cotidiano: el sistema era incómodo y requería demasiado tiempo, clics y carga manual de información. Los investigadores simplificaron la interfaz y aceleraron su funcionamiento. Al mes siguiente, el uso aumentó hasta 259 de 1.126 consultas, cerca del 23%.

La experiencia también mostró que la devolución de los médicos debe incorporarse rápidamente. Esperar semanas para conocer qué funcionaba mal impedía corregir el sistema a tiempo. Para los investigadores, desarrollar una clínica basada en inteligencia artificial no depende únicamente de crear un algoritmo muy preciso, sino de combinar buenos datos, procesos simples, participación de los profesionales y mecanismos de control permanentes.

Por ahora, los médicos siguen ocupando un papel central. El proyecto no buscó entregar una clínica por completo a las máquinas, sino analizar qué ocurre cuando la inteligencia artificial se integra desde el comienzo en todo el sistema de atención. La principal enseñanza fue que obtener buenos resultados en una prueba técnica no alcanza: el verdadero desafío es demostrar que la tecnología mejora efectivamente la atención de los pacientes y el trabajo diario dentro de un hospital.