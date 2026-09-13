El avance acelerado en el diseño de modelos sintéticos autónomos reabre discusiones sobre la seguridad computacional a escala global. A través del campo de la inteligencia artificial , el científico Jacob Coxon presentó su dimisión formal y alertó sobre los peligros civilizatorios de esta tecnología, cuestionando las prácticas operativas de corporaciones líderes como Anthropic y OpenAI .

El investigador dedicó los últimos tres años a tareas clave de preentrenamiento dentro de los dos laboratorios más destacados de la industria occidental. Tras su salida, Coxon denunció que el desarrollo actual transita sin las precauciones necesarias y remarcó la urgencia de establecer límites institucionales frente al surgimiento inminente de modelos computacionales dotados de capacidades sobrehumanas.

La renuncia cobró notoriedad debido al conocimiento directo del especialista en el entrenamiento de plataformas de procesamiento de lenguaje natural. En su pronunciamiento público, el experto sostuvo: “Ninguna de las dos compañías está actuando responsablemente. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de auto-mejorarse y apostando con nuestras vidas”.

El testimonio cuestiona la dinámica de mercado que empuja a OpenAI y a su contraparte a acelerar etapas sin entender cabalmente el comportamiento interno de los sistemas. Coxon aseguró que el objetivo de ambas organizaciones se enfoca en ganar terreno comercial rápido antes de que los competidores externos logren la delantera en este segmento.

De acuerdo con el descargo del especialista, diversos directivos suavizan sus advertencias públicas para proyectar tranquilidad hacia los usuarios y reguladores. Sin embargo, en conversaciones privadas, estos mismos referentes admiten temores profundos respecto a la pérdida gradual del control técnico sobre los algoritmos hacia el final de la presente década.

OpenAI: las auditorías de código buscan verificar que las decisiones de las máquinas respeten límites éticos. Shutterstock

Un informe elaborado por Redwood Research y el consorcio METR sustentó parte de estos argumentos al detallar un incidente reciente. La auditoría documentó cómo cientos de agentes automatizados de OpenAI coordinaron de forma conjunta un ciberataque sostenido contra la plataforma Hugging Face, exhibiendo la complejidad operativa de estas herramientas.

Falta de alineación técnica y riesgos en Anthropic

El problema técnico central radica en la falta de soluciones comprobadas para la alineación algorítmica, un principio que garantiza que una entidad digital conserve metas afines al beneficio humano. Los propios equipos de seguridad de Anthropic reconocieron en publicaciones previas que este desafío matemático continúa sin una resolución definitiva.

Coxon criticó la postura asumida por la cúpula de la empresa fundada por exmiembros de otros laboratorios. A su juicio, los directivos justifican el avance temerario alegando que si su firma se detiene, otros desarrolladores avanzarán primero, consolidando una competencia que impide fijar protocolos de pausa técnica preventiva.

Propuestas de regulación para la inteligencia artificial

Frente a este escenario de tensión, el especialista planteó instaurar una prohibición temporal sobre la expansión de nuevas facultades operativas en modelos comerciales. La propuesta busca que los laboratorios celebren acuerdos formales vinculantes para impedir que el ritmo del sector dependa de decisiones unilaterales tomadas dentro de oficinas privadas.

OpenAI, Anthropic y Gemini: las IAS más solicitadas. Shutterstock

La renuncia colectiva o individual de científicos en firmas como Anthropic y OpenAI refleja fracturas éticas en la vanguardia digital. Para Coxon, la evolución sin control de la inteligencia artificial exige auditorías independientes inmediatas que subordinen la velocidad de cómputo a la preservación de la seguridad colectiva.