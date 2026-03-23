Chau pulgas y garrapatas: el repelente casero y natural que es furor en redes sociales

Un experto en jardinería recomendó preparar un repelente contra las pulgas con menta, ruda y albahaca que es muy efectivo.

LAS PULGAS SON UNA DE LAS PESADILLAS DE LOS PERROS. Foto: Shutterstock

Las pulgas y garrapatas son las peores pesadillas para las mascotas y para sus dueños. Más allá de las molestias cutáneas, representan un riesgo para la salud del hogar al instalarse en alfombras, mantas y rincones. Es por eso que una solución natural con menta y ruda gana terreno para preparar un repelente.

Repelente contra pulgas Desde el sitio @planeta.jardin, Nicolás, experto en jardinería, reveló un método que se basa en el poder de las plantas aromáticas. Las especies como la ruda, la menta y la albahaca tienen aceites esenciales con aromas penetrantes que logran desorientar a los parásitos alterando su capacidad para detectar el calor corporal de las mascotas.

El secreto de esta fórmula reside en la composición química de las plantas utilizadas: por un lado, la menta tiene un alto contenido en mentol, un potente repelente sensorial. Por su parte, la albahaca tiene eugenol y linalool, sustancia que interfiere en el sistema de orientación de los insectos. La ruda genera un escudo de olor que aleja a los invasores.

Gemini_Generated_Image_l5d8yyl5d8yyl5d8 Una fórmula con menta y ruda que no falla para repeler pulgas. Fuente: IA Gemini. Preparación

Preparar esta solución es simple y económico y requiere ingredientes que probablemente todos tienen en su cocina