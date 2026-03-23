Chau pulgas y garrapatas: el repelente casero y natural que es furor en redes sociales
Un experto en jardinería recomendó preparar un repelente contra las pulgas con menta, ruda y albahaca que es muy efectivo.
Las pulgas y garrapatas son las peores pesadillas para las mascotas y para sus dueños. Más allá de las molestias cutáneas, representan un riesgo para la salud del hogar al instalarse en alfombras, mantas y rincones. Es por eso que una solución natural con menta y ruda gana terreno para preparar un repelente.
Repelente contra pulgas
Desde el sitio @planeta.jardin, Nicolás, experto en jardinería, reveló un método que se basa en el poder de las plantas aromáticas. Las especies como la ruda, la menta y la albahaca tienen aceites esenciales con aromas penetrantes que logran desorientar a los parásitos alterando su capacidad para detectar el calor corporal de las mascotas.
El secreto de esta fórmula reside en la composición química de las plantas utilizadas: por un lado, la menta tiene un alto contenido en mentol, un potente repelente sensorial. Por su parte, la albahaca tiene eugenol y linalool, sustancia que interfiere en el sistema de orientación de los insectos. La ruda genera un escudo de olor que aleja a los invasores.
Preparación
Preparar esta solución es simple y económico y requiere ingredientes que probablemente todos tienen en su cocina
Ingredientes:
- Un puñado de ruda, menta y albahaca.
- Agua.
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio.
- Un chorrito de vinagre de manzana.
En primer lugar, se hierven las tres hierbas en agua durante quince minutos para extraer sus aceites. Luego dejar reposar la mezcla y colar hasta obtener solo el líquido. Llenar un rociador hasta tres cuartas partes con la infusión, añadir bicarbonato de sodio y el vinagre. Agitar antes de usar.
Esta mezcla es ideal para sanear los espacios favoritos de las mascotas como camas, mantas, alfombras y sectores del patio. Se aconseja rociar esos espacios una o dos veces al día para mantener la higiene ambiental.