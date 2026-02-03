Chau a los cuadros del pasillo: la tendencia moderna que se adapta a cualquier casa y es elegante

Disfruta de una pasillo más elegante con esta simple tendencia. Te contamos todo sobre colores y materiales.

Durante años, el pasillo de la casa estuvo repleto de cuadros con fotografías que recuerdan los mejores momentos de la vida. Sin embargo, hay una tendencia que cambia el aspecto del pasillo e instala una opción práctica para aprovechar cada rincón sin perder su esencia.

La moda que sigue pisando fuerte es el minimalismo y promete quedarse por mucho tiempo. Este estilo de vida busca lo simple e invita a aprovechar cada metro para guardar elementos. A partir de esto es que surgió la moda de los nichos o armarios empotrados como una nueva forma de amueblar los pasillos.

decoración nicho El nicho es la nueva tendencia para tu pasillo. Archivo. ¿Cómo cambiar el aspecto del pasillo? La recomendación de los expertos es utilizar el camuflaje visual, es decir, que los materiales y colores deben ser similares a la de las paredes o los muebles que estén cerca para pasar casi desapercibidos. De esta forma te aseguras que tu pasillo se convierta en un espacio reconfortante y armónico.

Los nichos o los armarios empotrados se han puesto de moda porque necesitan poca obra y sirven para guardar libros, ropa de cama y lo que desees. Algunos agregan puertas para mantener los objetos ocultos, pero otros prefieren dejar algunos centímetros a la vista para jugar con la decoración.