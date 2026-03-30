Celular Samsung: el código secreto que libera almacenamiento en segundos y casi nadie usa

El almacenamiento lleno es un problema frecuente que afecta a millones de usuarios: impide guardar fotos, descargar archivos o incluso usar aplicaciones con normalidad. Sin embargo, muchos celulares Samsung incluyen una función poco conocida que permite liberar espacio en pocos pasos.

Se trata de la eliminación de archivos temporales del sistema, conocidos como logs. Estos registros almacenan errores y procesos internos del dispositivo que, con el tiempo, pueden ocupar una cantidad considerable de memoria.

Samsung permite borrar estos archivos desde un menú oculto llamado SysDump. Para acceder, solo hay que ingresar un código en la aplicación de teléfono: *#9900#. Esto abrirá un panel técnico con varias opciones. Una vez dentro, se debe seleccionar “Delete dumpstate/logcat”, que elimina los registros acumulados sin afectar el funcionamiento del equipo.

Es importante no modificar otras opciones dentro del menú SysDump, ya que algunas configuraciones pueden alterar el rendimiento del sistema o desajustar funciones específicas del celular .

A diferencia de lo que muchos creen, este procedimiento no borra fotos, videos, contactos ni aplicaciones . Solo elimina archivos temporales que no son visibles para el usuario.

Almacenamiento-Teléfono - Interna 1 Un código oculto para liberar espacio. Archivo.

Aunque el sistema elimina automáticamente algunos registros, muchos permanecen almacenados durante meses. Por eso, este código oculto puede ser una herramienta útil para recuperar espacio sin necesidad de borrar contenido personal.

Como recomendación, este procedimiento puede realizarse cada cierto tiempo, especialmente si el celular comienza a mostrar alertas de almacenamiento lleno o funciona más lento de lo habitual. En equipos con varios meses de uso sin limpieza, los archivos logs pueden acumularse en mayor cantidad. Aun así, no es necesario hacerlo de forma frecuente: aplicarlo de manera ocasional es suficiente para mantener el rendimiento y evitar la saturación de memoria.