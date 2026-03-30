Samsung incorpora una de las mejores características de los iPhone a los Galaxy S26

Samsung confirma que el Galaxy S26 permite recibir archivos mediante AirDrop . Esta función facilita la comunicación entre celulares de distintas marcas y marca un hito en la industria tecnológica global.

El ecosistema cerrado de Apple comenzó a mostrar grietas ante la presión de la interoperabilidad. Durante años, compartir contenido entre un iPhone y un dispositivo Android representó un desafío técnico para los usuarios menos experimentados. Sin embargo, la integración de protocolos de comunicación abierta transforma la manera en que entendemos la competencia entre los principales fabricantes de telefonía móvil actualmente.

La noticia sacudió las redacciones de tecnología tras la reciente rueda de prensa en Japón. Choi Won-Joon, director de operaciones de la división móvil de la firma, confirmó los planes de expansión para sus próximos buques insignia. Según un informe de EBN News , la compañía surcoreana trabaja activamente para derribar los muros invisibles que separan a los usuarios de ambas plataformas.

El ejecutivo fue contundente durante su intervención ante los medios: “Tenemos previsto ofrecer compatibilidad con AirDrop a partir del Galaxy S26”. Choi Won-Joon, director de operaciones de Samsung Mobile, marzo de 2026. Esta declaración oficial asegura que los nuevos terminales recibirán la funcionalidad mediante una actualización de software poco después de su salida al mercado, aunque todavía no existe una fecha exacta para el despliegue global.

Hasta el momento, la transferencia de archivos de alta resolución entre marcas rivales resultó un proceso engorroso. Los usuarios debieron recurrir a aplicaciones de terceros, servicios en la nube o herramientas web que suelen ser lentas y complejas. Con la llegada de este soporte al Galaxy S26 , enviar fotos o videos pesados se reduce a solo unos pocos toques en la pantalla, tal como ocurre dentro del ecosistema de Apple.

La tecnología AirDrop destaca por su rapidez y sencillez, funcionando de forma inalámbrica mediante una combinación de Bluetooth y Wi-Fi. Al adoptar este estándar, los celulares de la marca coreana eliminan la fricción que a menudo detiene a los consumidores al momento de cambiar de equipo. Ahora, pasar los recuerdos de toda una vida desde un dispositivo iOS a un Android dejó de ser un dolor de cabeza técnico.

AirDrop-Samsung Galaxy S26 - Interna 3 El director de Samsung Mobile confirmó la llegada de AirDrop para el mes de marzo. Samsung

El antecedente de Google y la competencia de Oppo

Aunque el anuncio de Samsung es el más ruidoso, no es el primero en este camino. El año pasado, Google logró integrar esta capacidad con su sistema Quick Share, aunque inicialmente limitó la función a sus propios dispositivos Pixel 9 y Pixel 10. La estrategia de Google demostró que es posible lograr la compatibilidad sin la ayuda directa o el consentimiento explícito de Apple, aprovechando las vulnerabilidades de apertura del protocolo.

Por otro lado, otras marcas chinas también se sumaron a la iniciativa. Recientemente, Oppo anunció que añadirá esta misma característica a su serie Find X9 antes de que termine marzo. Es muy probable que la firma surcoreana utilice una solución técnica similar a la de Google, ya que Apple mantiene silencio y no bloqueó hasta ahora estos intentos de comunicación cruzada entre sistemas operativos.

AirDrop-Samsung Galaxy S26 - Interna 4 La tecnología AirDrop integrada permite enviar videos en alta resolución sin perder calidad. Imagen generada con IA

¿Convencerá esto a los usuarios para abandonar el iPhone?

El objetivo estratégico detrás de este movimiento es claro: facilitar la transición. Muchos usuarios de Apple se mantienen en la marca solo por la comodidad que ofrece su red de servicios compartidos. Al ofrecer AirDrop en el Galaxy S26, la marca surcoreana elimina uno de los principales argumentos de retención de su competidor más directo. La apuesta es arriesgada, pero necesaria en un mercado saturado de opciones similares.

A pesar del optimismo, persisten algunas dudas sobre si esta compatibilidad se extenderá a los modelos de gama media o si quedará como un beneficio exclusivo de la gama alta. Además, existe la posibilidad de que Apple corrija la vulnerabilidad técnica que permite este "puente" de comunicación ahora que los jugadores más grandes del mercado se sumaron a la iniciativa. El impacto real en las ventas se verá reflejado en los informes financieros del próximo trimestre.