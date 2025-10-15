Cazzu conquista México con su primer show: ovación y un homenaje a Thalía

En México, Cazzu desata la euforia ante más de diez mil fans y emociona con un hermoso homenaje a Thalía.

Cazzu conquistó el corazón de México y lo hizo con una energía arrolladora, un repertorio vibrante y un homenaje inesperado que emocionó a todos. El Auditorio Nacional de Ciudad de México se convirtió en una fiesta en su honor, con más de diez mil asistentes que corearon cada canción y recibieron a la argentina como si fuera una de ellos.

Cazzu y un concierto mágico La velada comenzó con “Ódiame”, tema con el que Cazzu sorprendió al mostrar pasos de tango sobre el escenario. Esa elección no fue casualidad: mostró de inmediato su identidad artística y marcó la diferencia frente a otros shows. Desde los primeros minutos, la conexión con el público se volvió evidente y no se detuvo hasta el final.

@cazzu conquista el Auditorio Nacional con dos fechas de lleno total en Ciudad de México. M (1) Los fans mexicanos dejaron en claro su cariño con un grito que retumbó en el recinto: “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”. Esa frase se repitió varias veces durante la noche, reforzando el vínculo emocional que se generó. La cantante, conocida como La Jefa, respondió con gestos de agradecimiento y con un despliegue lleno de fuerza y autenticidad.

Embed - Cazzu Cantando “No Me Enseñaste” De Thalía En El Auditorio Nacional Uno de los momentos más emotivos llegó con la canción “La Cueva”. Mientras la artista interpretaba el tema, la multitud coreó “¡no estás sola!”, creando un ambiente de cercanía. Esa reacción dejó claro que sus letras no solo entretienen, también funcionan como un espejo en el que sus seguidores encuentran compañía y apoyo.