Carnaval de Río: la experiencia que seduce a los argentinos este verano

Para los argentinos, Río combina cercanía, música y el clima invita a soltarse. El carnaval es toda una experiencia.

Río de Janeiro no duerme. Durante el Carnaval, la ciudad cambia su ritmo y lo lleva al máximo. La música suena en cada esquina y el color domina las calles. Para muchos argentinos, este viaje se transforma en un recuerdo único. No es solo una fiesta famosa. Es una forma intensa de vivir Río desde adentro.

Los argentinos dicen sí al carnaval de Río: agenda las fechas La semana oficial del carnaval será del 13 al 22 de febrero. Los desfiles en el Sambódromo se realizarán del 13 al 17. El Desfile de las Campeonas tendrá lugar el sábado 21. Organizar el viaje con estas fechas ayuda a no perderse los eventos centrales.

carnaval_5 Y es que el Carnaval de Río de Janeiro es el más conocido del planeta. Las noches de desfile reúnen a miles de personas. El público acompaña con aplausos y cantos. Cada escuela compite por el título y lo deja todo en la avenida. Para quienes viajan desde Argentina, asistir al Sambódromo es una experiencia imperdible que resume el espíritu del carnaval.

carnaval2 Sin embargo, la verdadera fiesta también se vive fuera de allí. Las calles de Río se llenan de blocos, celebraciones abiertas con bandas, bailarines y vecinos. No hay entradas ni tribunas. Todos participan. Cada barrio tiene su propio estilo y su música.

El viaje no termina en el carnaval. Río ofrece atractivos que completan la experiencia. Las playas de Copacabana e Ipanema son paradas obligadas para descansar durante el día. El Cristo Redentor y el Pan de Azúcar ofrecen vistas que justifican cada paso del recorrido.