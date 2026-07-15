Caribe sin sargazo: las únicas 3 playas paradisíacas que se salvan de la plaga de algas este año
A pesar de la amenaza del sargazo en el Caribe, existen destinos como Isla Mujeres, Islas de la Bahía y San Andrés que conservan sus aguas cristalinas.
El sargazo se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para los viajeros que planean sus vacaciones en el Caribe. Esta alga marina flotante altera la estética de las postales de arena blanca y aguas turquesas, y produce un desagradable olor al descomponerse. Aunque este fenómeno natural afecta a gran parte de la región, existen "refugios" paradisíacos que logran mantenerse prácticamente libres de esta macroalga.
La playa de México hermosa y sin algas molestas
La zona norte de Cancún e Isla Mujeres es uno de los destinos más elegidos. Aunque la Riviera Maya suele registrar importantes arribos de sargazo en sus costas, la zona norte de Cancún se mantiene favorecida gracias a su orientación geográfica privilegiada. Sin embargo, la verdadera joya del área es Isla Mujeres. Ubicada justo enfrente de la zona hotelera, esta pequeña isla es considerada una de las playas con menor presencia de sargazo en todo el Caribe mexicano.
El destino más elegido en Honduras
En Honduras se encuentran las Islas de la Bahía, un archipiélago de aguas cristalinas que alberga la segunda barrera de coral más grande del mundo. Cada una de sus islas posee una identidad muy marcada: Roatán se destaca por su propuesta de hotelería premium y actividades de buceo; Útila es reconocida mundialmente como una de las opciones más económicas y juveniles para los mochileros; Guanaja conserva una esencia casi virgen para el turismo de aventura; y Cayos Cochinos deslumbra como una reserva biológica marina estrictamente protegida.
Los lugares de Colombia con postales únicas y sin olor
En San Andrés y Providencia (Colombia) se encuentra el "mar de los siete colores". Estas islas colombianas registran niveles históricamente bajos de sargazo. Alejadas del continente, se caracterizan por promover un modelo de ecoturismo sustentable, con arrecifes de coral repletos de vida y un ambiente de absoluta tranquilidad donde la música reggae marca el ritmo del día. Es la opción ideal para quienes buscan desconexión total y playas en un estado de conservación impecable.