Caribe sin sargazo: las únicas 3 playas paradisíacas que se salvan de la plaga de algas este año

A pesar de la amenaza del sargazo en el Caribe, existen destinos como Isla Mujeres, Islas de la Bahía y San Andrés que conservan sus aguas cristalinas.

El sargazo se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para los viajeros que planean sus vacaciones en el Caribe. Esta alga marina flotante altera la estética de las postales de arena blanca y aguas turquesas, y produce un desagradable olor al descomponerse. Aunque este fenómeno natural afecta a gran parte de la región, existen "refugios" paradisíacos que logran mantenerse prácticamente libres de esta macroalga.

La playa de México hermosa y sin algas molestas La zona norte de Cancún e Isla Mujeres es uno de los destinos más elegidos. Aunque la Riviera Maya suele registrar importantes arribos de sargazo en sus costas, la zona norte de Cancún se mantiene favorecida gracias a su orientación geográfica privilegiada. Sin embargo, la verdadera joya del área es Isla Mujeres. Ubicada justo enfrente de la zona hotelera, esta pequeña isla es considerada una de las playas con menor presencia de sargazo en todo el Caribe mexicano.

Isla Mujeres es uno de los destinos más elegidos. Archivo El destino más elegido en Honduras En Honduras se encuentran las Islas de la Bahía, un archipiélago de aguas cristalinas que alberga la segunda barrera de coral más grande del mundo. Cada una de sus islas posee una identidad muy marcada: Roatán se destaca por su propuesta de hotelería premium y actividades de buceo; Útila es reconocida mundialmente como una de las opciones más económicas y juveniles para los mochileros; Guanaja conserva una esencia casi virgen para el turismo de aventura; y Cayos Cochinos deslumbra como una reserva biológica marina estrictamente protegida.