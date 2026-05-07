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Capricornio, Tauro y Virgo: los signos que les apagan la pasión y enfrían el amor

Los signos que les arruinan la pasión a Capricornio, Tauro y Virgo. El motivo por el que estos signos pierden rápido la pasión en pareja.

Julián Martínez

Cero pasión. Foto: Shutterstock

Cero pasión. Foto: Shutterstock

Sucede más de lo que parece. Capricornio, Tauro y Virgo suelen vivir relaciones largas y estables, pero también enfrentan problemas cuando conectan con ciertos signos del zodiaco que terminan apagando su deseo y entusiasmo. Algunas combinaciones generan choques emocionales y discusiones constantes.

Los signos que le quitan la chispa a Capricornio, Tauro y Virgo

Capricornio es reservado, exigente y enfocado en sus metas. Aunque busca estabilidad, pierde interés cuando la relación entra en caos o drama constante. Los signos que más enfrían su pasión suelen ser Aries y Géminis. Aries quiere intensidad y acción todo el tiempo, mientras Géminis cambia de humor y de planes con rapidez. Esa diferencia desgasta a Capricornio y genera distancia emocional.

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El horóscopo revela qué signos no cumplen lo que prometen.

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Con Tauro ocurre algo distinto. Tauro ama la tranquilidad, el contacto físico y la rutina estable. El problema aparece con Acuario y Sagitario. Acuario necesita libertad y rompe estructuras, algo que incomoda a Tauro. Sagitario, por su parte, busca aventura y cambios constantes. Esa energía inquieta termina chocando contra el estilo relajado del signo de tierra y la relación pierde fuerza.

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Según el horóscopo, algunos signos no conciben el amor sin control.

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En el caso de Virgo, la pasión suele apagarse con Leo y Piscis. Virgo analiza todo y necesita orden, mientras Leo busca atención y protagonismo. Esa diferencia genera discusiones frecuentes. Con Piscis aparece otro conflicto: Virgo intenta resolver todo desde la lógica y Piscis se mueve por emociones, algo que termina agotando al signo virginiano.

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