Cáncer, Escorpio y Piscis: los signos de los que tienes que alejarte

Los signos que más daño le hacen a Cáncer, Escorpio y Piscis. Esto le pasa a los signos de agua cuando no se alejan a tiempo.

Hay personas que no hacen bien. No por malicia, sino por lo que generan: inestabilidad, desgaste y esa sensación de dar más de lo que recibes. Para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, eso pesa el doble. Son los signos más sensibles del Zodiaco y también los que más tardan en soltar.

El patrón que los signos de agua reconocen pero no quieren ver Cáncer siente más de lo que muestra. Cuando alguien llega a su vida, invierte de verdad: tiempo, energía, presencia. Por eso las personas que aparecen y desaparecen según su conveniencia son las más peligrosas para este signo. Esa actitud de "estoy cuando me va bien" no cambia, y Cáncer lo sabe, pero sigue esperando.

Cáncer debe alejarse de Sagitario, que prioriza su libertad por encima de todo y rara vez profundiza en lo emocional. También de Géminis, que cambia de opinión con facilidad y genera la inestabilidad que Cáncer más teme. Y de Aries, que actúa sin medir el impacto emocional que deja en los demás.

signos 2 Escorpio observa, analiza y percibe más que la mayoría. No entra en ninguna relación a medias. Cuando alguien forma parte de su mundo, es porque Escorpio decidió que merecía ese lugar. Por eso la gente falsa lo agota tanto: nota las contradicciones antes que nadie, pero igual invierte hasta que ya no aguanta más.

El tipo de persona que más perjudica a Escorpio es quien actúa con doble cara. Escorpio debe tomar distancia de Géminis, cuya dualidad natural choca con la necesidad de verdad absoluta que tiene Escorpio. También de Libra, que evita los conflictos y nunca dice del todo lo que piensa. Y de Acuario, que mantiene una distancia emocional que Escorpio interpreta como frialdad o traición.