Cáncer, Escorpio y Piscis: los signos de los que tienes que alejarte
Los signos que más daño le hacen a Cáncer, Escorpio y Piscis. Esto le pasa a los signos de agua cuando no se alejan a tiempo.
Hay personas que no hacen bien. No por malicia, sino por lo que generan: inestabilidad, desgaste y esa sensación de dar más de lo que recibes. Para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, eso pesa el doble. Son los signos más sensibles del Zodiaco y también los que más tardan en soltar.
El patrón que los signos de agua reconocen pero no quieren ver
Cáncer siente más de lo que muestra. Cuando alguien llega a su vida, invierte de verdad: tiempo, energía, presencia. Por eso las personas que aparecen y desaparecen según su conveniencia son las más peligrosas para este signo. Esa actitud de "estoy cuando me va bien" no cambia, y Cáncer lo sabe, pero sigue esperando.
Cáncer debe alejarse de Sagitario, que prioriza su libertad por encima de todo y rara vez profundiza en lo emocional. También de Géminis, que cambia de opinión con facilidad y genera la inestabilidad que Cáncer más teme. Y de Aries, que actúa sin medir el impacto emocional que deja en los demás.
Escorpio observa, analiza y percibe más que la mayoría. No entra en ninguna relación a medias. Cuando alguien forma parte de su mundo, es porque Escorpio decidió que merecía ese lugar. Por eso la gente falsa lo agota tanto: nota las contradicciones antes que nadie, pero igual invierte hasta que ya no aguanta más.
El tipo de persona que más perjudica a Escorpio es quien actúa con doble cara. Escorpio debe tomar distancia de Géminis, cuya dualidad natural choca con la necesidad de verdad absoluta que tiene Escorpio. También de Libra, que evita los conflictos y nunca dice del todo lo que piensa. Y de Acuario, que mantiene una distancia emocional que Escorpio interpreta como frialdad o traición.
Piscis absorbe las emociones de los que tiene cerca. Eso no es un defecto, es lo que lo hace tan empático. El problema llega cuando hay personas que usan esa empatía como recurso. Que llegan con sus problemas, reciben todo lo que Piscis tiene para dar, y no devuelven nada.
La persona que más daña a Piscis es la que convierte la relación en una sola dirección. Piscis debe alejarse de Capricornio, demasiado frío y pragmático para el mundo emocional que Piscis habita. También de Aries, que actúa con una brusquedad que hiere sin querer. Y de Virgo, que critica en exceso y hace sentir a Piscis que nunca es suficiente. Alejarse no es egoísmo. Es supervivencia emocional.