Caminata 6-6-6: la tendencia de bajo impacto que libera de la obsesión de contar los pasos
Más allá de los horarios estrictos, la clave de esta propuesta es la constancia y liberar la obsesión por contar pasos.
El hábito de caminar suma adeptos y suma modalidades que van desde la variante afgana hasta la consciente. Entre las novedades que ganan espacio en redes sociales se destaca la caminata 6-6-6, un protocolo estructurado de bajo impacto estructurado en torno al número seis.
Se trata de seis minutos de ejercicio de entrada en calor, movilidad articular y estiramientos previos. Luego 60 minutos de marcha continua a ritmo moderado y seis minutos de enfriamiento.
El esquema sugiere realizar la rutina a las 6 o a las 18 horas, repetida 6 veces por semana. Más allá del número, especialistas y quienes la han puesto a prueba coinciden en que la rigidez del horario es secundaria frente a lo verdaderamente crucial: la regularidad.
Una de las ventajas señaladas por usuarios y periodistas especializados es que este método libera la obsesión por medir distancias o contar pasos con relojes inteligentes.
Beneficios de la caminata
Completar casi una hora de caminata equivale aproximadamente a unos 7.000 pasos diarios, garantizando la recomendación de la Asociación Americana del Corazón (AHA) de sumar al menos 150 minutos semanales de actividad para proteger el sistema cardiovascular y mejorar el sueño.
Además, cumplir con la caminata en las primeras horas del día aporta un beneficio extra: la exposición temprana a la luz solar colabora en la regulación de los ritmos circadianos y el reloj biológico.
Sostener un paso firme por encima de los 4,8 km/h transforma el paseo en un ejercicio aeróbico de intensidad moderada con efectos directos sobre la salud integral.
Especialistas en neurología remarcan que caminar a ritmo fluido activa el encéfalo en forma coordinada, optimiza el equilibrio mediante el trabajo del cerebelo y los ganglios basales, y eleva el flujo sanguíneo hacia el cerebro.
Además, ensayos clínicos confirman que la caminata regular en personas sedentarias mejora la capacidad aeróbica, reduce la presión arterial diastólica y ayuda a controlar el porcentaje de grasa corporal.
Desde el plano psicológico, la actividad favorece la liberación de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave para el bienestar. Sumar música o practicar la atención plena durante el recorrido convierte la rutina en un espacio de desconexión y disfrute.