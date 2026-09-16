Caminata 6-6-6: la tendencia de bajo impacto que libera de la obsesión de contar los pasos

Más allá de los horarios estrictos, la clave de esta propuesta es la constancia y liberar la obsesión por contar pasos.

El hábito de caminar suma adeptos y suma modalidades que van desde la variante afgana hasta la consciente. Entre las novedades que ganan espacio en redes sociales se destaca la caminata 6-6-6, un protocolo estructurado de bajo impacto estructurado en torno al número seis.

Se trata de seis minutos de ejercicio de entrada en calor, movilidad articular y estiramientos previos. Luego 60 minutos de marcha continua a ritmo moderado y seis minutos de enfriamiento.

La caminata tiene beneficios para la salud. El esquema sugiere realizar la rutina a las 6 o a las 18 horas, repetida 6 veces por semana. Más allá del número, especialistas y quienes la han puesto a prueba coinciden en que la rigidez del horario es secundaria frente a lo verdaderamente crucial: la regularidad.

Una de las ventajas señaladas por usuarios y periodistas especializados es que este método libera la obsesión por medir distancias o contar pasos con relojes inteligentes.

Beneficios de la caminata Completar casi una hora de caminata equivale aproximadamente a unos 7.000 pasos diarios, garantizando la recomendación de la Asociación Americana del Corazón (AHA) de sumar al menos 150 minutos semanales de actividad para proteger el sistema cardiovascular y mejorar el sueño.