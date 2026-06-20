Camelias: cómo cultivarlas en invierno paso a paso

Las camelias adornan el jardín durante el invierno, destacándose por su floración única en la temporada fría.

Las camelias se consolidan como las reinas del jardín durante el invierno, justo cuando la mayoría de las plantas entran en pausa. Su floración en plena temporada fría las convierte en una de las opciones más buscadas para sumar color a patios y balcones.

La clave para el cultivo de camelias es recrear las condiciones de bosques húmedos de donde son originarias. Es decir, necesitan un lugar con buena claridad y luz ambiental, pero nunca con sol directo ya que las puede quemar.

En cuanto al suelo, es importante que sea ligeramente ácido para que la planta absorba bien los nutrientes ya que si no es suficientemente ácido, las raíces pieden la capacidad para absorber hierro. Para corregirlo, se recomienda aplicar un fertilizante con quelato de hierro y sumar una capa de mantillo orgánico que facilite la absorción de nutrientes.

Cómo cultivarlas en maceta Cultivar camelias en macetas es totalmente viable y garantiza el mismo resultado ornamental que la plantación directa en el suelo. Lo importante es elegir una maceta con buen drenaje y mezclar un sustrato universal con otro específico para plantas acidófilas. Es decir, un sustrato que sea rico en materia orgánica y que retenga humedad sin encharcarse.

El sustrato ácido es clave para que la planta absorba bien los nutrientes y evite las manchas amarillas en las hojas. Foto: Shutterstock Protección contra el frío extremo Aunque las camelias toleran bien las bajas temperaturas, en zonas con heladas muy intensas conviene reforzar la protección. Se puede cubrir la planta con paños, lonas o arpilleras durante la noche, asegurándose de que no toquen directamente el follaje para evitar quemaduras por frío. Las cubiertas deben retirarse durante el día, cuando la temperatura sube.