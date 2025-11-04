Calendario lunar de noviembre: cuándo cortar tu cabello para fortalecerlo

El calendario lunar de noviembre empieza con la fase creciente entre el 2 y el 8. Se dice que este es el mejor momento para cortar las puntas si buscas que el pelo crezca con más rapidez. Esta fase impulsa la regeneración, y el cabello parece reaccionar con más vitalidad, como si la luna le diera un empujón natural para fortalecerse desde la raíz.

Entre el 16 y el 22 de noviembre, la luna menguante marca el momento perfecto si quieres mantener tu corte por más tiempo. Se dice que al cortarlo en esta fase, el crecimiento se ralentiza y el estilo dura más definido. Ideal para quienes buscan mantener un look por semanas sin necesidad de volver a la peluquería demasiado rápido.