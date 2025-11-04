Calendario lunar de noviembre: cuándo cortar tu cabello para fortalecerlo
Si este noviembre quieres darle nueva vida a tu cabello, fíjate en las fechas del calendario lunar y fortalece.
El calendario lunar de noviembre empieza con la fase creciente entre el 2 y el 8. Se dice que este es el mejor momento para cortar las puntas si buscas que el pelo crezca con más rapidez. Esta fase impulsa la regeneración, y el cabello parece reaccionar con más vitalidad, como si la luna le diera un empujón natural para fortalecerse desde la raíz.
Mira las fechas del calendario lunar
Luego llega la luna llena el 15 de noviembre, una fecha que muchos consideran mágica para el cuidado del cabello. Cortarlo ese día se asocia con una melena más brillante y con mejor textura. Es como si el cabello reflejara la plenitud de la luna, adoptando un aspecto más saludable. Además, algunos aprovechan esa energía para aplicar mascarillas o tratamientos naturales.
Entre el 16 y el 22 de noviembre, la luna menguante marca el momento perfecto si quieres mantener tu corte por más tiempo. Se dice que al cortarlo en esta fase, el crecimiento se ralentiza y el estilo dura más definido. Ideal para quienes buscan mantener un look por semanas sin necesidad de volver a la peluquería demasiado rápido.
Más allá de las fases lunares, lo cierto es que cortarse el cabello con intención y cuidado siempre genera una sensación de renovación. Hay quienes aseguran que hacerlo con la luna creciente mejora la fuerza capilar, mientras otros prefieren la menguante para controlar el volumen.