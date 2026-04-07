Brasil sin gastar de más: destinos según tu presupuesto

Cuánto cuesta viajar a Brasil: los destinos según tu bolsillo. De barato a lujo: así cambia Brasil según lo que gastes.

Viajar a Brasil no es solo para pocos. Hay opciones para cada bolsillo y presupuesto. Playas, selva y ciudades con precios muy distintos. Desde destinos económicos hasta lugares de lujo, el país ofrece alternativas reales para planear un viaje sin sorpresas. Elegir bien el lugar marca la diferencia en lo que se gasta.

Presupuesto para viajar a Brasil Con bajo presupuesto, hay destinos que combinan belleza y precios accesibles. João Pessoa es uno de los más económicos del nordeste. Tiene playas tranquilas y alojamiento barato. Porto Seguro y Ubatuba también ofrecen buenas opciones con costos moderados.

brasil Maragogi aparece en varias listas por sus aguas claras y precios que aún se mantienen accesibles fuera de temporada. Florianópolis es otro clásico con variedad de hospedajes. Pipa suma naturaleza y tarifas que se adaptan a mochileros.

Con presupuesto medio, aparecen destinos más turísticos. Foz do Iguaçu atrae por las cataratas y una oferta hotelera amplia. Río de Janeiro es uno de los destinos más visitados de América Latina, con más de 2 millones de turistas al año.

brasil También destacan Natal y Porto de Galinhas, con playas famosas y buena infraestructura. Canela ofrece un perfil distinto, con clima más fresco y paisajes de montaña.