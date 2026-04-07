Así es la actriz peruana que conquistó a Alejandro Sanz

Imágenes íntimas y un beso: la relación que sacude las redes. Lo que nadie decía y ahora es evidente sobre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

Todo empezó con rumores. Hoy hay imágenes. La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejó de ser un secreto a medias. Sin confirmación oficial, las fotos hablan. Gestos, miradas y un beso en el cumpleaños de la actriz que terminó con las dudas y encendió las redes.

Hay amor entre Alejandro Sanz y la actriz La actriz peruana compartió un carrusel del día de su cumpleaños que no pasó desapercibido. Allí se ve a la pareja en momentos íntimos, rodeados de amigos y familia. No hay declaraciones, pero las escenas dicen todo. El vínculo crece y ya no se esconde.

alejandrosanz El cantante español, con más de 25 millones de discos vendidos en su carrera, mantuvo su vida privada lejos del foco. Esta vez fue distinto. Las imágenes lo muestran relajado, cercano y dentro del entorno más cercano de la actriz.

alejandrosanz 2 Los primeros rumores surgieron a inicios de este año. Coincidieron en la gira del artista por América Latina. En países como Ecuador y Perú comenzaron a circular fotos juntos. La conexión fue evidente desde ese momento.

alejandrosanz 3 Uno de los episodios más comentados ocurrió en Lima. Durante un show ante miles de personas, el cantante se acercó a la actriz y la abrazó en público. Ese gesto encendió las sospechas. Desde entonces, el interés creció.