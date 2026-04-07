Así es la actriz peruana que conquistó a Alejandro Sanz
Imágenes íntimas y un beso: la relación que sacude las redes. Lo que nadie decía y ahora es evidente sobre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.
Todo empezó con rumores. Hoy hay imágenes. La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejó de ser un secreto a medias. Sin confirmación oficial, las fotos hablan. Gestos, miradas y un beso en el cumpleaños de la actriz que terminó con las dudas y encendió las redes.
Hay amor entre Alejandro Sanz y la actriz
La actriz peruana compartió un carrusel del día de su cumpleaños que no pasó desapercibido. Allí se ve a la pareja en momentos íntimos, rodeados de amigos y familia. No hay declaraciones, pero las escenas dicen todo. El vínculo crece y ya no se esconde.
El cantante español, con más de 25 millones de discos vendidos en su carrera, mantuvo su vida privada lejos del foco. Esta vez fue distinto. Las imágenes lo muestran relajado, cercano y dentro del entorno más cercano de la actriz.
Los primeros rumores surgieron a inicios de este año. Coincidieron en la gira del artista por América Latina. En países como Ecuador y Perú comenzaron a circular fotos juntos. La conexión fue evidente desde ese momento.
Uno de los episodios más comentados ocurrió en Lima. Durante un show ante miles de personas, el cantante se acercó a la actriz y la abrazó en público. Ese gesto encendió las sospechas. Desde entonces, el interés creció.