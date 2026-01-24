Arroz en las macetas: por qué lo recomiendan y para qué sirve a las plantas
El arroz en las macetas puede ser un aliado natural para cuidar las plantas, mejorar el suelo y estimular su crecimiento en verano.
Se sabe que el agua de arroz puede ser un gran aliado de la jardinería gracias a sus beneficios nutritivos y su capacidad para fortalecer el suelo. Pero también, el arroz crudo puede ayudarnos a cuidar las plantas de manera práctica y natural, convirtiéndose en un recurso casero muy valorado.
¿Por qué se recomienda poner arroz en las macetas?
El arroz crudo libera almidón y compuestos que enriquecen el sustrato, favoreciendo la actividad de microorganismos beneficiosos. Esto ayuda a que las raíces se fortalezcan y las plantas absorban mejor los nutrientes, logrando un crecimiento más saludable.
Beneficios principales para las plantas
- Fertilizante natural: aporta fósforo, magnesio y vitaminas del grupo B.
- Mayor vitalidad: estimula hojas más verdes y tallos más firmes.
- Microbiota activa: mantiene el suelo equilibrado y con vida.
- Ecológico y económico: reemplaza productos químicos y se consigue fácilmente en casa.
Cómo usarlo correctamente
- Arroz crudo: enterrar un puñado cerca de las raíces en la maceta.
- Agua de arroz: reutilizar el agua del lavado o cocción (sin sal ni aceite) para regar cada 10 días.
- Moderación: evitar excesos para prevenir fermentación o aparición de mosquitas de humedad.