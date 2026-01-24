Presenta:

arroz

Arroz en las macetas: por qué lo recomiendan y para qué sirve a las plantas

El arroz en las macetas puede ser un aliado natural para cuidar las plantas, mejorar el suelo y estimular su crecimiento en verano.

Alejandro Llorente

El arroz crudo en las macetas aporta nutrientes y fortalece las raíces. Foto: Shutterstock

Se sabe que el agua de arroz puede ser un gran aliado de la jardinería gracias a sus beneficios nutritivos y su capacidad para fortalecer el suelo. Pero también, el arroz crudo puede ayudarnos a cuidar las plantas de manera práctica y natural, convirtiéndose en un recurso casero muy valorado.

¿Por qué se recomienda poner arroz en las macetas?

El arroz crudo libera almidón y compuestos que enriquecen el sustrato, favoreciendo la actividad de microorganismos beneficiosos. Esto ayuda a que las raíces se fortalezcan y las plantas absorban mejor los nutrientes, logrando un crecimiento más saludable.

Beneficios principales para las plantas

  • Fertilizante natural: aporta fósforo, magnesio y vitaminas del grupo B.
  • Mayor vitalidad: estimula hojas más verdes y tallos más firmes.
  • Microbiota activa: mantiene el suelo equilibrado y con vida.
  • Ecológico y económico: reemplaza productos químicos y se consigue fácilmente en casa.
shutterstock_2598525825
La jardinería casera encuentra en el arroz un aliado práctico y accesible. Foto: Shutterstock

Cómo usarlo correctamente

  • Arroz crudo: enterrar un puñado cerca de las raíces en la maceta.
  • Agua de arroz: reutilizar el agua del lavado o cocción (sin sal ni aceite) para regar cada 10 días.
  • Moderación: evitar excesos para prevenir fermentación o aparición de mosquitas de humedad.

