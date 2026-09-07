Argentina vuelve a hacer historia: así es el alfajor más grande del mundo

El alfajor gigante que le quitó el trono a Uruguay tras una década y media. De la iniciativa streaming al libro Guinness.

Argentina se quedó con una marca histórica que sorprendió a todos. Lo que pasó el fin de semana en Buenos Aires superó cualquier expectativa previa. La gastronomía local acaba de dar un golpe sobre la mesa inolvidable con el alfajor más grande del mundo.

Un alfajor gigante que cambia la historia Resulta que durante la feria Cafecito BA en Recoleta se preparó semejante alfajor. La idea nació por iniciativa del famoso streamer Spreen, quien impulsó este proyecto gigante. Nadie quería perderse el momento de la verdad cuando arrancó el pesaje oficial.

Para lograrlo tuvieron que usar 1.400 kilos de dulce de leche, 400 de chocolate, 800 de harina, más de 7.500 huevos y 100 kilos de miel. La estructura completa se armó con 46 piezas gigantescas para poder medirla bien. Cada ingrediente contó para que la balanza marcara una cifra sencillamente impactante.

El veredicto final llegó de la mano de un juez de Guinness World Records. La balanza se detuvo exactamente en los 3.112 kilos ante la mirada de miles. Un peso astronómico que dejó helados a los apasionados de la buena pastelería.

Con esta tremenda cifra destronaron a Uruguay, que guardaba el título desde el 2010. Aquel producto uruguayo de Minas había marcado 464 kilos en su momento. La nueva marca argentina aplastó ese registro previo por una diferencia demoledora.