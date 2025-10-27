Apple planea sumar anuncios a una de sus apps más utilizadas
La compañía de la manzana se prepara para incorporar uno de sus cambios más significativos: los anuncios.
Actualmente, la experiencia en Apple Maps, es totalmente libre de anuncios, sin embargo, esta característica cambiaría el año que viene. Según se supone la compañía agregaría publicidades en la aplicación de mapas a partir del 2026.
El objetivo de esta medida sería permitir que negocios con locales físicos, paguen una tarifa para promocionarse en los resultados de búsqueda de mapas de Apple. Esto representaría una posibilidad para los comerciantes de abonar una tarifa para destacar sus negocios. En este sentido, también se supo que la compañía intentará diferenciarse de sus competidores, a través de una interfaz más sutil, valiéndose de herramientas con inteligencia artificial para mostrar resultados relevantes y personalizados.
Apple Maps con anuncios
La idea de Apple es que estos anuncios no sean invasivos y que muestren negocios que sean de real interés para el usuario. En este contexto, esta novedad no es sorpresiva, ya que la empresa ofrece espacios para anunciar en su tienda de aplicaciones móviles, para que sus desarrolladores puedan pagar para que sus herramientas tengan mayor visibilidad.
Por otra parte, Apple estaría considerando incorporar esta estrategia a otros entornos, con el ánimo de monetizarlos, como es sus apps Noticias, además de en las secciones de libros y podcasts.