Animate a esta receta de pan de panchos y sorprendé a todos
Con esta receta de pan de panchos vas a tener textura perfecta y un aroma irresistible. Una opción casera que supera a cualquier industrial.
No hay nada como un buen pan de pancho casero: suave, esponjoso y con ese perfume a pan recién horneado que te abre el apetito. Con esta receta de pan de panchos vas a lograr un resultado igual (o mejor) que el de panadería, ideal para acompañar tus panchos o choripanes.
Rinde: 8 panes medianos
Te Podría Interesar
Ingredientes para un pan perfecto
- 500 g de harina común (000).
- 10 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca.
- 1 cucharada de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
- 250 ml de leche tibia.
- 40 g de manteca blanda.
- 1 huevo.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
En un bol, mezclá la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
Agregá la harina, la sal, el huevo y la manteca. Amasá hasta lograr una masa suave y elástica (unos 10 minutos).
Tapá y dejá levar en lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
Desgasificá la masa, divídila en 8 porciones iguales y formá bastones del tamaño de tus panchos.
Colocálos sobre una placa enharinada o con papel manteca, dejá levar otros 30 minutos.
Pincelálos con un poco de leche o huevo batido para darles brillo.
Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 15–18 minutos, hasta que estén doraditos.
Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla.
Esta receta de pan de panchos se puede adaptar con harina integral o saborizar con orégano o ajo. Se conservan perfectos en una bolsa bien cerrada por 2 días. Podés freezarlos ya horneados y recalentarlos unos minutos al horno.
El azúcar ayuda a dorar y a alimentar la levadura, logrando un pan mucho más tierno. Si los querés más livianos, reemplazá parte de la leche por agua tibia. ¡Y a disfrutar!.