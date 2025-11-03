Animate a esta receta de pan de panchos y sorprendé a todos

En esta receta, pincelar los panes con huevo o leche antes de hornear les da un brillo doradito irresistible.

En un bol, mezclá la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.

Agregá la harina, la sal, el huevo y la manteca. Amasá hasta lograr una masa suave y elástica (unos 10 minutos).

Tapá y dejá levar en lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

Desgasificá la masa, divídila en 8 porciones iguales y formá bastones del tamaño de tus panchos.

Colocálos sobre una placa enharinada o con papel manteca, dejá levar otros 30 minutos.

Pincelálos con un poco de leche o huevo batido para darles brillo.

Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 15–18 minutos, hasta que estén doraditos.