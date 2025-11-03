Presenta:

Animate a esta receta de pan de panchos y sorprendé a todos

Con esta receta de pan de panchos vas a tener textura perfecta y un aroma irresistible. Una opción casera que supera a cualquier industrial.

Candela Spann

Hacete fan de la receta de pan de panchos más tierna y rendidora.

Shutterstock

No hay nada como un buen pan de pancho casero: suave, esponjoso y con ese perfume a pan recién horneado que te abre el apetito. Con esta receta de pan de panchos vas a lograr un resultado igual (o mejor) que el de panadería, ideal para acompañar tus panchos o choripanes.

Rinde: 8 panes medianos

Ingredientes para un pan perfecto

  • 500 g de harina común (000).
  • 10 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 250 ml de leche tibia.
  • 40 g de manteca blanda.
  • 1 huevo.
Aireados y súoer esponjosos estos panes
En esta receta, pincelar los panes con huevo o leche antes de hornear les da un brillo doradito irresistible.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En un bol, mezclá la leche tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.

  2. Agregá la harina, la sal, el huevo y la manteca. Amasá hasta lograr una masa suave y elástica (unos 10 minutos).

  3. Tapá y dejá levar en lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

  4. Desgasificá la masa, divídila en 8 porciones iguales y formá bastones del tamaño de tus panchos.

  5. Colocálos sobre una placa enharinada o con papel manteca, dejá levar otros 30 minutos.

  6. Pincelálos con un poco de leche o huevo batido para darles brillo.

  7. Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 15–18 minutos, hasta que estén doraditos.

  8. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla.

Ya estan listos para disfrutar
Esta receta de pan de panchos se puede adaptar con harina integral sin perder esponjosidad.

Esta receta de pan de panchos se puede adaptar con harina integral o saborizar con orégano o ajo. Se conservan perfectos en una bolsa bien cerrada por 2 días. Podés freezarlos ya horneados y recalentarlos unos minutos al horno.

El azúcar ayuda a dorar y a alimentar la levadura, logrando un pan mucho más tierno. Si los querés más livianos, reemplazá parte de la leche por agua tibia. ¡Y a disfrutar!.

