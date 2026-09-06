Adiós a los cuadros y adornos por toda la casa: la tendencia que ayuda a reducir el estrés

Reducir el estrés en casa es posible aplicando una nueva tendencia de diseño que prioriza la calma visual y la organización.

Suele ser muy común encontrar portarretratos con fotos familiares y pequeños objetos decorativos repartidos por el living, el comedor o sobre las cómodas de las habitaciones. Sin embargo, una nueva tendencia en diseño de interiores propone despejar estas superficies para transmitir calma, reducir el estrés y transformar la energía de la casa.

Esto no significa eliminar los recuerdos familiares de la decoración, sino utilizarlos de manera más estratégica y ordenada. El objetivo es evitar que los muebles se saturen de adornos y lograr un equilibrio visual que genere mayor tranquilidad.

Por qué la saturación visual genera fatiga mental Especialistas en organización y psicología del espacio advierten que un ambiente sobrecargado provoca saturación visual, un fenómeno directamente vinculado con la fatiga mental, el estrés y la falta de concentración. Además, esta propuesta es perfecta para quienes buscan simplificar las tareas domésticas: al tener menos objetos exhibidos, se acumula menos polvo y el tiempo dedicado a la limpieza se reduce drásticamente.

La nueva tendencia para ddecorar el hogar sin saturarlo. Shutterstock Consejos para aplicar la tendencia sin tirar nada En lugar de cubrir una mesa o cómoda con decenas de pequeños adornos, seleccioná pocas piezas de impacto. Una excelente fórmula es colocar un cuadro de gran tamaño o una composición armónica de tres cuadros en tonos similares pero de distintos tamaños, acompañados por un florero, una vela aromática o un par de libros.

También se pueden hacer galerías en la pared. En vez de repartir portarretratos por todos los muebles, agrupá las fotografías familiares en una sola pared para crear una "galería de recuerdos".