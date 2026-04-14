Adiós harinas: estas opciones ganan terreno en el desayuno

Chau pan: el desayuno que muchos ya están cambiando para bajar de peso y tener más energía. Dile adiós a las harinas por las mañanas.

El pan ya no es el rey del desayuno. Cada vez más personas lo dejan de lado y buscan otras opciones. El motivo es claro: menos harinas refinadas, más energía y mejor saciedad. Expertos en nutrición coinciden en que pequeños cambios al empezar el día marcan una gran diferencia.

Alternativas al pan que ya ganan terreno La avena lidera este cambio. Aporta fibra y ayuda a mantener la energía por más tiempo. Un bowl con leche, banana o cacao logra un desayuno completo. También se usa en pancakes con huevo, sin necesidad de harinas tradicionales.

La avena es un cereal que trae muchos beneficios si lo incorporas con naturalidad a la dieta. Ayuda a mejorar la presión arterial, la diabetes, reduce el colesterol y mejora el sistema inmunológico. Foto: Unsplash La avena es un cereal que trae muchos beneficios si lo incorporas con naturalidad a la dieta. Ayuda a mejorar la presión arterial, la diabetes, reduce el colesterol y mejora el sistema inmunológico. Foto: Unsplash Los huevos son otra opción fuerte. Dan proteínas de calidad y generan saciedad. Se preparan rápido y combinan con vegetales como tomate o cebolla. Esto ayuda a evitar el hambre a media mañana.

El yogur griego suma proteínas y probióticos. Favorece la digestión y aporta grasas saludables. Con frutas y semillas, arma un desayuno simple y nutritivo. Es una elección común en planes de alimentación equilibrados.

huevos (1) Las frutas frescas también ocupan un lugar importante. Aportan vitaminas, agua y azúcares naturales. Un bowl con frutas de estación y semillas resulta liviano y energético. Ideal para empezar el día sin pesadez.