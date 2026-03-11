Adiós cortinas blancas: la alternativa que aporta elegancia y amplía cualquier habitación

El color que está en tendencia en prendas de ropa llega hasta la habitación de tu hogar.

Las cortinas funcionan para permitir que la luz del sol entre o desaparezca de una habitación. Pero además, funciona como un complemento que puede cambiar por completo la estética de un ambiente, por eso, escoger el color correcto puede ser clave para transformar el hogar y sin gastar de más.

Luego de analizar el consejo de expertas en interiorismo como Magda Martínez, Isabel Caero y Sol Van Dorssen, y examinar los hogares de algunos famosos, hemos concluído que las cortinas blancas ya no van más y han dejado espacio a un color neutro que aporta un toque sofisticado a cualquier habitación.

Cortinas Consejos para limpiarlas Foto: Shutterstock El consejo para resaltar cualquier habitación. Shutterstock ¿Cuál es el color que deberías escoger para tu cortina? Las cortinas en tonos beige son la apuesta segura para un estilo minimalista. Este color claro funciona para aprovechar al máximo la luz natural ya que los rayos de sol aportan una iluminación más cálida y favorecedora que es perfecta para livings y dormitorios donde el objetivo es el confort visual.

Algunos deciden esconder el sistema de sujeción, pero quienes buscan mostrar carácter en su hogar dejan a la vista la barra. Este es un truco que encaja en interiores con un estilo contemporáneo o rústico/nórdico. La clave es que la barra sea del mismo color que otros elementos de la habitación.

Una de las opciones de diseño de ventanas es crear una apariencia perfecta con un solo riel que sostenga las cortinas. Foto: Lulu & Georgia La cortina tiene un lugar especial en la decoración de una habitación. Archivo También hay que prestar atención al material de la cortina para aportar elegancia a una habitación. En este caso, el lino, el algodón grueso o las mezclas naturales aportan texturas.