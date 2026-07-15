Adiós al sarro: el infalible truco del vinagre y el papel para dejar las canillas como nuevas

El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, disuelve el sarro acumulado en las canillas, pero la clave está en la aplicación con papel de cocina.

El agua dura es un enemigo silencioso en la mayoría de los hogares. Con el tiempo, la acumulación de minerales va opacando el metal y obstruyendo los filtros de duchas. Para combatir este problema existe un truco con vinagre blanco combinado con papel de cocina.

Vinagre contra el sarro La técnica, que fue rescatada y difundida por creadores de contenido especializados en el orden del hogar como @soyamodecasa, se destaca por su simplicidad, su nulo impacto ambiental y sus sorprendentes resultados estéticos.

El vinagre es la clave para quitar el sarro. Foto: Shutterstock El secreto de este limpiador natural reside en el ácido acético presente en el vinagre blanco de alcohol. Este compuesto químico reacciona de forma natural con el carbonato de calcio que forma el sarro, disolviéndolo de manera progresiva sin rayar el metal.

Sin embargo, si simplemente se rocía el vinagre sobre una canilla, el líquido se escurre de inmediato y no llega a ablandar las capas gruesas de cal. Ahí es donde entra en juego el papel de cocina: al actuar como una compresa húmeda, mantiene el vinagre en contacto directo y constante con la superficie afectada, multiplicando su poder limpiador.

Paso a paso Realizar esta limpieza en la cocina o baño lleva muy pocos minutos y solo requiere elementos que todos tienen. En primer lugar, tomar varias hojas de papel de cocina y humedecerlas generosamente con vinagre blanco puro.