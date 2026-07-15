Adiós al sarro: el infalible truco del vinagre y el papel para dejar las canillas como nuevas
El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, disuelve el sarro acumulado en las canillas, pero la clave está en la aplicación con papel de cocina.
El agua dura es un enemigo silencioso en la mayoría de los hogares. Con el tiempo, la acumulación de minerales va opacando el metal y obstruyendo los filtros de duchas. Para combatir este problema existe un truco con vinagre blanco combinado con papel de cocina.
Vinagre contra el sarro
La técnica, que fue rescatada y difundida por creadores de contenido especializados en el orden del hogar como @soyamodecasa, se destaca por su simplicidad, su nulo impacto ambiental y sus sorprendentes resultados estéticos.
El secreto de este limpiador natural reside en el ácido acético presente en el vinagre blanco de alcohol. Este compuesto químico reacciona de forma natural con el carbonato de calcio que forma el sarro, disolviéndolo de manera progresiva sin rayar el metal.
Sin embargo, si simplemente se rocía el vinagre sobre una canilla, el líquido se escurre de inmediato y no llega a ablandar las capas gruesas de cal. Ahí es donde entra en juego el papel de cocina: al actuar como una compresa húmeda, mantiene el vinagre en contacto directo y constante con la superficie afectada, multiplicando su poder limpiador.
Paso a paso
Realizar esta limpieza en la cocina o baño lleva muy pocos minutos y solo requiere elementos que todos tienen. En primer lugar, tomar varias hojas de papel de cocina y humedecerlas generosamente con vinagre blanco puro.
Después, colocar el papel húmedo alrededor de la canilla o de la zona con sarro, asegurándose de que quede bien adherido y cubriendo cada rincón metálico. Dejar actuar la compresa entre 30 y 60 minutos para que el ácido disuelva los depósitos minerales de forma pasiva.
Finalmente, retirar el papel y pasar una esponja suave si queda algún resto rebelde. Luego, enjuagar con abundante agua limpia. Con un paño de microfibra pulir la superficie porque eso eliminará los rastros de humedad.