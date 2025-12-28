Adiós al aire acondicionado: la tecnología innovadora que enfría tu casa ahorrando un 80% de energía

Es una alternativa ecológica que elimina los gases contaminantes y cuida tu bolsillo en verano.

Llega el verano y el aire acondicionado vuelve a ser el protagonista. Este dispositivo acompañó a miles de hogares durante las jornadas de altas temperaturas pero con grandes obstáculos, como su ruido constante y un impacto severo en la factura eléctrica que muchos hogares no pueden costear.

Frente a esta complicada situación, hemos encontrado una posible solución que ahorra hasta el 80% de la energía y es 5 veces más eficiente que un aire acondicionado convencional. Su tecnología incluye enfriamiento adiabático por evaporación de agua, sin compresores o elementos contaminantes.

aire acondicionado Una alternativa económica que reemplaza el aire acondicionado. Archivo. ¿Cuál es laa alternativa al aire acondicionado? Se trata del Caeli One que expulsa aire caliente y hace circular aire ambiente a través del agua. Al evaporarse, el agua absorbe el calor del aire, expulsando aire más fresco al interior sin aumentar la humedad, ya que es un sistema indirecto.

Además tiene una instalación sencilla que solo requiere una toma de corriente, una conexión de agua fina y dos cartuchos en una pared exterior, que pueden ser instaladas por un fontanero.

840_560 Disfruta el verano ahorrando. Archivo. Se dice que este dispositivo es amigable con el medio ambiente porque consume menos agua de lo que muchos imaginan. Durante una temporada de 4 meses, el consumo total es de un metro cúbico, lo que equivale a 15 duchas.