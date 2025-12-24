Presenta:

Cómo decorar la casa en Navidad sin seguir tendencias pasajeras

Tradición, naturaleza y calidez: los estilos de decoración que nunca pasan de moda en cada celebración de la navidad.

Mario Simonovich

La Navidad es una oportunidad para introducir un poco de brillo en los interiores.&nbsp;Créditos: Future / Malcolm Menzies

Cada navidad tiene pilares en la decoración que combinan tradición, naturaleza, coherencia estética y calidez, que trascienden las tendencias y siguen funcionando año tras año porque han demostrado su capacidad de adaptarse sin perder vigencia, para convertirse en elecciones seguras para crear hogares cálidos y festivos.

La cocina es un lugar ideal para agregar decoración en las fiestas. El primer paso es agregar toques de color verde, pequeños árboles festivos o cambiar los paños de cocina de temporada. Son pequeños detalles para sumergirse en el espíritu navideño. Créditos: Future/Adam Carter

El eje común es la coherencia estética, el respeto por el estilo del hogar y el uso de materiales nobles, que generan una atmósfera afectiva, elegante y duradera. Y ciertos estilos han demostrado su capacidad para adaptarse sin perder vigencia y así convertirse en elecciones seguras para una buena navidad.

Una corona de hojas naturales, naranjas secas y anís estrellado aromático para crear un ambiente elegante y festivo. Créditos: S. Kaye, P. Wreford y S. Denning.

Los looks navideños que siempre vuelven

El estilo natural es el hilo conductor de muchos de estos esquemas y se aprecia en guirnaldas, coronas y centros de mesa realizados con ramas de pino, acebo o eucalipto. Todos éstos aportan textura, aroma y una conexión directa con la temporada. Y su versatilidad permite adaptarlos tanto a casas clásicas como contemporáneas.

Este elegante diseño con estilo natural demuestra lo efectivo que puede ser combinar diferentes plantas verdes para crear un comedor navideño con estilo . Un centro de mesa colgante de abeto y una urna con pino para crear el ambiente original, junto con sencillos adornos de cristal. Créditos: Hestia Living

Los esquemas tradicionales, como los colores rojos y verdes, siguen funcionando cuando se reinterpretan con sutileza. En tanto que colores más apagados, metales envejecidos y textiles ricos en textura logran un equilibrio elegante y evitan el exceso visual.

Para una decoración navideña con personalidad y encanto, pero que también sea sostenible no hay nada mejor que las decoraciones artesanales, como esta vajilla navideña. Créditos: W. Kemp.

Decoración elegante, duradera y artesanal

En cada navidad, la decoración artesanal propone una mirada más consciente y sostenible. Materiales naturales, colores suaves y objetos hechos a mano generan una atmósfera íntima, donde la celebración se vincula con el disfrute y la calma.

Un sencillo regalo que se puede hacer algo comestible y con un buen envoltorio. En este caso colocando el regalo dentro de un tubo de cartón, luego envolverlo con un trozo de tela estampada y después atarlo en cada extremo con una cinta que combine con la decoración de la mesa. Créditos: Sanderson

En definitiva, una navidad que no esté pendiente de la moda se construye con coherencia, luz cálida, materiales nobles y detalles con significado.

Más que decorar se trata de crear una experiencia.

Un detalle: un simple lazo de cinta de terciopelo en el árbol puede reflejarse en regalos, arreglos de mesa e incluso usarse para adornar candelabros o apliques de pared. Esta repetición garantiza un diseño consistente y bien pensado. Créditos: Rowen & Wren

