Navidad y Año Nuevo: el arte de recibir las fiestas con estilo e ideas de decoración

Falta poco para las fiestas de fin de año, por lo tanto si vas a ser anfitrión es el momento de pensar en una decoración creativa y con estilo para lograr una inolvidable celebración de la navidad y el año nuevo .

Centro de mesa tradicional con iluminación en capas en la decoración . Créditos: Boz Gagovski y Birdie Fortescue .

Las principales tendencias para la navidad son la naturaleza como eje en la decoración , la iluminación cálida y en capas, en tanto que los colores que marcan la temporada son los verdes bosques, los dorados cálidos, el color madera y el azul oscuro. Mientras que para el año nuevo el dorado se mantiene como el gran protagonista, acompañado por negro, plata y champagne.

Ya sea si estás buscando nuevas ideas de decoración para la navidad como formas de elevar una fiesta de año nuevo , cada una de estas propuestas puede adaptarse a tu estilo de celebración.

1. Recolectar ramas y elementos naturales del ámbito donde uno vive. Por ejemplo ramas de olivo, pino y de romero, recortes de verde para la decoración le da a todo un aire terrenal y orgánico, mucho más memorable que cualquier cosa comprada en una tienda.

decoracion fiestas navidad año nuevo

Decorar las mesas con elementos naturales (como las plantas), sin caer en la exageración y con velas, que responde a la iluminación en capas.

2. Evitar la decoración exagerada en las mesas. Mezclar granadas con hojas de pino y ramas de magnolia, para dejar que los colores y las texturas hablen por sí solas. aportándole así una riqueza natural a la mesa y permitiendo que la comida se sienta festiva y relajada a la vez.

3. Repetir los mismos tipos de arreglos en los distintos espacios. Por ejemplo usando el mismo follaje para la decoración y para envolver regalos, porque esto crea una continuidad silenciosa que los invitados perciben apenas entran.

4. Bebidas alcohólicas: mini cócteles prebatidos y preparados por los mismos invitados (es decir, una bebida personalizada), en lugar de bebidas en jarras grandes. Y al momento de servir el champagne agregarle un toque de naturaleza en la decoración, como lo muestra la siguiente foto:

bebida con toque decorativo

Créditos: Kelsey Ann Rose y Darci Hether

5. Iluminación. Mesas con candelabros para usar velas que en definitiva formen parte de un esquema de iluminación en capas. El objetivo final es crear una iluminación cálida y con dimensión —combinando velas, lámparas de mesa, apliques y luces superiores tenues— para elevar al instante el clima del encuentro.

decoracion fiestas

Decoración con árboles de navidad de vidrio y candelabros victorianos en la sencilla de mesa de banquetes que permite personalizar la cena. Créditos: Nina Campbell.

Velas y plantas: la decoración natural que conquista el fin de año

Tanto en navidad como en año nuevo, la pauta general es diseñar ambientes pensados para compartir. Luces cálidas, elementos naturales y mesas que inviten a quedarse son los gestos que definen las fiestas en este 2025.