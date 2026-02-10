Presenta:

3 ejercicios de Pilates para quemar grasa abdominal en casa

Fortalece tu zona media y quema grasa abdominal con tres ejercicios de Pilates que puedes hacer sin máquinas, ni pesas, desde la comodidad de tu hogar.

Cynthia Garrido

Pilates es una disciplina que combina fuerza, flexibilidad y respiración, y es excelente para trabajar el abdomen sin necesidad de pesas ni máquinas. Si tu objetivo es reducir la grasa abdominal y mejorar tu postura, estos tres ejercicios son ideales para hacer en casa.

  • El Cien: acostado boca arriba, eleva piernas y cabeza ligeramente, con los brazos estirados hacia adelante. Bombea los brazos arriba y abajo mientras inhalas por cinco tiempos y exhalas por cinco tiempos. Repite 10 veces. Este ejercicio activa los músculos abdominales profundos y mejora la resistencia.
  • Rodillo lateral: siéntate con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Apoya las manos detrás de la cabeza y gira el torso llevando el codo derecho hacia la rodilla izquierda, y luego al revés. Haz 12 repeticiones por lado. Este movimiento trabaja los oblicuos y ayuda a reducir la grasa localizada en los costados.
  • Plancha con extensión de pierna: colócate en posición de plancha, apoyando antebrazos y pies. Mantén la espalda recta y extiende una pierna hacia atrás, alternando. Mantén cada pierna 3 segundos y haz 10 repeticiones por lado. Además de tonificar abdomen, fortalece glúteos y espalda baja.

Realiza estos ejercicios tres o cuatro veces por semana, combinados con una alimentación equilibrada y caminatas diarias. La constancia es clave para ver resultados en la zona abdominal y mejorar tu bienestar general.

Quién creó el método Pilates

El método Pilates comenzó a principios del siglo XX con Joseph Pilates, quien en un comienzo lo llamó Contrología. La idea de este hombre era entrenar el cuerpo y la mente al mismo tiempo, usando movimientos precisos, respiración controlada y concentración.

