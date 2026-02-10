3 ejercicios de Pilates para quemar grasa abdominal en casa

Fortalece tu zona media y quema grasa abdominal con tres ejercicios de Pilates que puedes hacer sin máquinas, ni pesas, desde la comodidad de tu hogar.

Pilates es una disciplina que combina fuerza, flexibilidad y respiración, y es excelente para trabajar el abdomen sin necesidad de pesas ni máquinas. Si tu objetivo es reducir la grasa abdominal y mejorar tu postura, estos tres ejercicios son ideales para hacer en casa.

El Cien: acostado boca arriba, eleva piernas y cabeza ligeramente, con los brazos estirados hacia adelante. Bombea los brazos arriba y abajo mientras inhalas por cinco tiempos y exhalas por cinco tiempos. Repite 10 veces. Este ejercicio activa los músculos abdominales profundos y mejora la resistencia.

Rodillo lateral: siéntate con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Apoya las manos detrás de la cabeza y gira el torso llevando el codo derecho hacia la rodilla izquierda, y luego al revés. Haz 12 repeticiones por lado. Este movimiento trabaja los oblicuos y ayuda a reducir la grasa localizada en los costados.

Plancha con extensión de pierna: colócate en posición de plancha, apoyando antebrazos y pies. Mantén la espalda recta y extiende una pierna hacia atrás, alternando. Mantén cada pierna 3 segundos y haz 10 repeticiones por lado. Además de tonificar abdomen, fortalece glúteos y espalda baja. Realiza estos ejercicios tres o cuatro veces por semana, combinados con una alimentación equilibrada y caminatas diarias. La constancia es clave para ver resultados en la zona abdominal y mejorar tu bienestar general.