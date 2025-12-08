Y el peor teléfono Redmi gama media del año es...

El mercado de los teléfonos ofrece de todo, pero hay equipos que es mejor dejar pasar. Si pensabas en el Redmi 14C , tené cuidado. Este modelo es considerado por los que saben como una de las opciones menos convenientes del año por sus prestaciones técnicas desactualizadas.

A lo largo de 2025, las críticas al teléfono de Redmi fueron claras. Este equipo se lleva la etiqueta de "la peor compra" dentro de la gama de entrada. Aunque Xiaomi suele tener una buena relación precio-calidad, este caso es la excepción. El problema no es que sea barato, sino que técnicamente es un celular que "nace viejo".

El principal inconveniente que señalan los especialistas es el almacenamiento. En pleno 2025, este dispositivo todavía usa memoria tipo eMMC 5.1. Para que se entienda fácil: es una tecnología que ya quedó atrás. La mayoría de los celulares hoy usan el estándar UFS, que es mucho más rápido.

La consecuencia de esto se nota en el uso diario. Aunque el teléfono esté recién sacado de la caja, vas a sentir que se "cuelga" o tarda en reaccionar. No es solo culpa del procesador, sino que la memoria no puede leer ni escribir los datos a la velocidad necesaria. Abrir una app o guardar una foto puede volverse una tarea lenta.

Otro punto flojo es la pantalla. Tiene un panel gigante de casi 6.9 pulgadas, pero la resolución es apenas HD+ (720p). En un tamaño tan grande, esa calidad es insuficiente. Los píxeles se ven a simple vista y los videos de YouTube o el texto pueden lucir borrosos si lo comparás con cualquier Xiaomi de la línea Note, que ya viene con pantalla Full HD.

La verdad sobre los teléfonos económicos y sus cámaras

image Redmi 14C: la versión china más económica. Xiaomi

Muchas veces, los números en la caja confunden al comprador. El marketing promete un chip Helio G81 Ultra, pero no te comas el amague. En la práctica, es la misma arquitectura que los procesadores que la marca usaba hace cinco años. No tiene la fuerza para mover las aplicaciones actuales con soltura y sufre bastante si querés jugar a algo que no sea muy básico.

Lo mismo pasa con la fotografía. Te lo venden con una cámara de 50 MP, pero el sensor es chico y de baja calidad. Tener muchos megapíxeles no sirve si el sensor no capta buena luz o si el procesado es lento. Las fotos muchas veces salen movidas porque el teléfono tarda en capturar la imagen.

El veredicto es sencillo. Por una diferencia de plata, a veces unos $150,000 pesos, podés saltar a un Redmi Note 13 base o un POCO de la serie M. Esos modelos sí traen mejoras de almacenamiento y pantallas de calidad. Comprar este equipo hoy es llevarse un dolor de cabeza a futuro.