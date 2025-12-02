Se filtró el próximo teléfono de Redmi: batería eterna y un chip de gama alta

El Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro calienta la previa de su lanzamiento con una jugada fuerte entre los teléfonos POCO.

La expectativa por el lanzamiento del nuevo REDMI Turbo 5 Pro es muy alta y el equipo ya empieza a hacer ruido entre usuarios y fans de Xiaomi después de varias filtraciones que hablan de una batería fuera de lo común y un chip de gama alta rarísimo para su rango de precio. Se espera que salga antes del Festival de Primavera en China y que, a nivel global, llegue como POCO F8. La jugada de la marca es clara: quieren plantarse fuerte en ese segmento con un procesador de tope de línea que, según viene circulando, sería único dentro de esa franja de precios.

image El nuevo Redmi Turbo 5 Pro promete dar un salto en rendimiento con un procesador optimizado. Xiaomi El conocido filtrador de Xiaomi @DigitalChatStation reveló información inédita sobre el futuro dispositivo. El equipo va por "mucha capacidad y mucha potencia", manteniendo el espíritu de la serie K, pero apuntando a la franja de los 2500 yuanes (unos $344 dólares).

Autonomía sin rival en su clase La batería es, sin dudas, la frutilla del postre. La novedad más comentada es que el Redmi Turbo 5 Pro traería una batería de 9000mAh. Sería la más grande en un teléfono de Xiaomi de este tipo. Para cargar este tipo de batería, el celular vendría con carga rápida de 100W, lo que significa menos tiempo pegado al enchufe.

Este enfoque en la autonomía lo pone en la pelea contra otros gigantes. Xiaomi busca con esto ofrecer un combo de mucha potencia y duración de batería que no se ve seguido en el segmento. Es una apuesta fuerte para los usuarios que le dan un uso intensivo al teléfono.

Batería: 9000mAh (la más grande en su segmento)

Carga: Rápida de 100W

Target: Precio competitivo con chip premium Diseño y estrategia de POCO Redmi serie Turbo: el objetivo de la marca china con sus dispositivos Además de la batería, hay más detalles del equipo. Se rumorea que el diseño incluiría un marco de metal de primera y un sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D. Esto le da un aire más sofisticado y resistente. También se habla de una "defensa colectiva completa", posibilitando certificaciones IP68 (resistencia al agua), y un diseño simple con parlantes simétricos para un audio de calidad.