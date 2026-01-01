Xiaomi POCO M8 Pro: se filtran las especificaciones del nuevo teléfono gama media para 2026

El esperado Xiaomi POCO M8 Pro llegaría en enero con una batería de 6.500 mAh y carga rápida. Conocé todos los detalles técnicos del nuevo teléfono de la marca.

El 2026 arranca con novedades importantes de la mano de la marca china Xiaomi. El nuevo POCO M8 Pro llegaría este mes con cambios clave en su hardware y autonomía. Este dispositivo busca ser una opción sólida para quienes necesitan potencia sin gastar una fortuna.

La información llega de la mano del filtrador Abhishek Yadav, quien compartió en sus redes los datos técnicos de este próximo lanzamiento. Según los reportes, la compañía decidió saltear algunas actualizaciones de otras líneas para enfocarse en este modelo, que se basa en la versión global del Redmi Note 15 Pro Plus. Con esta movida, el fabricante busca ofrecer un equipo equilibrado que rinda bien en el uso cotidiano de cualquier usuario.

image Filtran los detalles del próximo Xiaomi POCO M8 Pro. x Pantalla AMOLED y el nuevo Snapdragon 7s Gen 4 Bajo el capó, el equipo trae componentes que prometen una experiencia fluida. El cerebro de este teléfono de Xiaomi será el procesador Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, un chip que maneja muy bien el consumo de energía. Esto se combina con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, un tamaño generoso para los que disfrutan de ver videos o jugar en el transporte público sin perderse ningún detalle.

La elección de este hardware no es casualidad. Al fabricarse con procesos modernos, el procesador calienta menos y permite que el sistema operativo funcione sin esos tirones molestos. Yadav menciona que el dispositivo está prácticamente listo para salir a la cancha, aunque Xiaomi prefirió esperar a las primeras semanas del año que viene para hacer el anuncio oficial y no amontonar lanzamientos durante las fiestas.

image El diseño del Xiaomi POCO M8 Pro heredaría las líneas modernas de la serie Redmi Note 15. Xiaomi Xiaomi Poco M8 Pro 5G: batería de 6.500 mAh y cámara de 50 MP Donde este equipo saca pecho de verdad es en su autonomía. La batería de 6.500 mAh es una de las más grandes que vamos a ver en la gama media durante el 2026. Es una cifra que garantiza llegar al final del día con carga de sobra, incluso si sos de los que no sueltan el celu ni un minuto. Además, el soporte para carga rápida de 100 W asegura que no tengas que dejar el aparato enchufado toda la noche para salir con el 100%.