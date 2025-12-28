Xiaomi actualiza sus equipos: los 25 teléfonos que reciben HyperOS 3 antes del 2026

Xiaomi apura las actualizaciones para que teléfonos y tablets tengan el nuevo sistema. El listado incluye a Redmi y POCO.

Xiaomi no quiere perder tiempo y ya tiene todo listo para la gran actualización de fin de año. El despliegue de HyperOS 3 llegará a una lista importante de teléfonos en los próximos días. Según registros internos, el software ya superó los controles de seguridad y está preparado para bajarse.

La noticia se conoció a través del sitio especializado Xiaomi Time, que confirmó que las compilaciones están listas para salir a la luz. No se trata de versiones de prueba para unos pocos, sino de ediciones finales que buscan llegar a la mayor cantidad de gente posible antes de que suene la campana del 2026. Es una movida fuerte para cerrar el calendario con los equipos al día.

La lista de los 25 dispositivos que se actualizan a HyperOS 3 Entre los elegidos hay de todo: desde teléfonos de gama alta hasta tablets que se usan para estudiar o jugar. En el grupo de las pantallas grandes, los modelos beneficiados son la Xiaomi Pad 6 Max 14 y la Pad 6 Pro. También se suman la Redmi Pad Pro y varias versiones de la Redmi Pad 2. Es una buena noticia para los que buscan productividad, porque el sistema promete ser más liviano.

image La actualización a HyperOS 3 llegará de forma simultánea a tablets y teléfonos. Xataka En cuanto a los celulares, la lista es larga y variada. Aparecen modelos como el Xiaomi 13T Pro y el Redmi K60 Ultra, que son de los más potentes. Pero lo más interesante es que la actualización llega a equipos más nuevos o de gama media, como el Redmi 15, el POCO X6 Neo y el POCO F6. Los usuarios de la línea Redmi Note 13 Pro y Note 15 también están de racha, porque sus equipos figuran en la lista oficial para recibir el paquete de datos esta misma semana.

Android 16 y las nuevas funciones de inteligencia artificial Este nuevo sistema de Xiaomi no viene solo con un cambio de cara. La base de todo es Android 16, la última versión del sistema de Google. La gran novedad es la llegada de HyperAI, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que ayudan a que el teléfono sea más pillo. Por ejemplo, mejora la calidad de las fotos automáticamente y hace que las llamadas se escuchen mejor si hay mucho ruido alrededor.