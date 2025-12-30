HyperOS 3 de Xiaomi llega a estos dispositivos antes de fin de año: conocé la lista completa

Xiaomi apura el despliegue de su nuevo sistema operativo. Teléfonos Redmi y POCO recibirán HyperOS 3 en los próximos días de este 2025.

Xiaomi quiere cerrar el año con todo y ya tiene lista la actualización para gran parte de su catálogo. Lo nuevo de HyperOS 3 llegará a 25 equipos diferentes antes de que termine diciembre. Según datos internos de la compañía, las versiones finales del software ya están preparadas para bajarse.

La noticia se conoció gracias a los registros de los servidores de la marca, donde el portal HyperOSUpdates.com detectó que el software figura con el estado "listo para instalar". Esto significa que no son pruebas cerradas ni versiones para desarrolladores, sino que los archivos están cocinados y listos para que los usuarios los instalen en sus equipos. La idea de la firma es que los dueños de estos dispositivos arranquen el 2026 con el sistema totalmente renovado.

HyperOS 3: Los 25 modelos elegidos para la actualización inmediata El listado de dispositivos es bastante largo y abarca tanto tablets como celulares de distintas gamas. Entre los equipos más potentes aparecen la Xiaomi Pad 6 Max 14, la Xiaomi Pad 6 Pro y el Xiaomi 13T Pro. Estos modelos van a recibir la actualización de sistema basada en Android 15, lo que garantiza que tengan lo último de lo último en funciones de seguridad y velocidad.

dispositivos actualizacion Lista de dispositivos listos para recibir HyperOS 3. MDZ Tecnología Si hablamos de las marcas que más gente usa en el país, el Redmi Note 15 y el Redmi Note 13 Pro (tanto en su versión 4G como la 5G) están incluidos en esta primera tanda. Los que tienen un POCO tampoco se quedan afuera de la fiesta tecnológica: el POCO F6, el POCO X6 Neo y varios modelos de la serie M7 están en gateras para recibir el aviso de descarga en las próximas horas. Es una movida audaz de Xiaomi para mantener a su comunidad contenta antes de las fiestas.

Es importante saber que, aunque todos reciban la misma interfaz, la base de Android puede cambiar según el hardware de cada equipo. Los modelos más caros, como el Redmi K60 Ultra, corren sobre la versión 15, mientras que otros dispositivos de gama media podrían usar una base anterior. Sin embargo, todos van a notar un cambio en la estética de los íconos, las animaciones más suaves y una mejor gestión de la batería.