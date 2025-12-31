Xiaomi 17 Pro Max Vs iPhone 17 Pro Max: estos dos teléfonos son lo mejor del 2026

El mercado se prepara para un choque de titanes. Conocé las diferencias entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max, los teléfonos más esperados.

El 2026 promete ser un año histórico para la industria de los teléfonos celulares. En este contexto, la batalla —para los primeros seis meses del año— estará marcada por el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max. Si bien ambos equipos fueron presentados en 2025, comparten una característica en común: son los teléfonos de gama alta más vendidos y serios contendientes al título de dispositivo del año.

Ambos teléfonos marcan una tendencia impulsada por la similitud en sus nombres y la competencia directa entre ambas marcas. Así, la estrategia es clara: la compañía asiática ha decidido saltear la serie 16 para enfrentarse directamente a la línea iPhone 17. Según explicó el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, “la serie Xiaomi 17 marcará un hito transformador en la estrategia premium y supondrá un cambio clave en la línea digital". El objetivo es ambicioso: competir directamente con el iPhone en la misma generación y al mismo nivel.

Xiaomi 17 Pro Max Vs iPhone 17 Pro Max - Interna 1 Estos teléfonos competirán con procesadores de última generación. Imagen extraída de la web Potencia bruta y doble pantalla en el Xiaomi 17 Pro Max El gigante chino Xiaomi no se guardó nada. Este dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5 y una batería impresionante con una capacidad de 7500 mAh, que soporta carga rápida por cable a 100 W. Pero lo que más llama la atención es su diseño: incorpora una pantalla principal OLED de 6,9 pulgadas y, en la parte trasera, una pantalla secundaria Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas.

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max. En el apartado fotográfico, desarrollado junto a Leica, el equipo busca la excelencia. Incluye un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 50 MP. Todo esto contenido en un cuerpo de 219 gramos que funciona con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3.

iPhone 17 Pro Max: refinamiento y almacenamiento masivo Por su parte, Apple mantiene su filosofía de diseño y potencia. El iPhone 17 Pro Max cuenta con opciones de almacenamiento que llegan hasta los 2 TB. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas ofrece una resolución de 2868 x 1320 píxeles, manteniendo el diseño sin marco que los usuarios valoran.