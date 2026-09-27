Xiaomi 18 Pro: presentan el nuevo celular con chip de 2 nm y batería gigante
El nuevo Xiaomi 18 Pro debuta oficialmente en China con procesador Snapdragon de última generación y pantalla con privacidad.
El mercado de dispositivos móviles de gama alta suma una propuesta al iPhone 18 Pro. A través del lanzamiento del Xiaomi 18 Pro, la marca asiática oficializó su nueva camada de dispositivos prémium en China, posicionando a Xiaomi con una arquitectura de procesador de dos nanómetros y cámaras Leica dentro de cada teléfono presentado para esta temporada.
El modelo estándar parte desde los 5.999 yuanes, unos 840 dólares al cambio, mientras que la versión Pro Max arranca en 6.999 yuanes, cerca de 980 dólares. Ambos equipos incorporan la plataforma HyperOS 4 preinstalada de fábrica, sumando opciones transparentes exclusivas que alcanzan los 10.999 yuanes en las configuraciones con un terabyte de almacenamiento.
Potencia del procesador y batería en el nuevo Xiaomi 18 Pro
La serie estrena comercialmente los chips Snapdragon 8 Elite Gen 6 fabricados en litografía de dos nanómetros. El modelo base alcanza una frecuencia de reloj de 5 GHz en su procesador central, mientras que la variante Pro Max monta la versión Extreme con un circuito disipador de bomba fría en anillo, logrando una mejora del 35% en rendimiento gráfico junto a un 40% de ahorro energético.
En el apartado energético, la compañía utilizó baterías Jinshajiang con un 32% de contenido de silicio. El modelo estándar incorpora una celda de 7.000 mAh, mientras que el Pro Max escala hasta los 8.500 mAh de capacidad nominal. Ambos dispositivos soportan carga rápida por cable de 100 vatios y añaden resistencia certificada IP66, IP68 e IP69 frente a polvo y agua.
Pantalla SuperPixel y tecnología de privacidad en el teléfono
La pantalla frontal recurre a paneles SuperPixel con material emisor M11, entregando un brillo pico de 4.000 nits y marcos simétricos de 0,99 milímetros. El modelo estándar monta una diagonal de 6,4 pulgadas y la versión mayor sube a 6,9 pulgadas, sumando un sistema de privacidad por hardware que bloquea la visualización angular ante miradas ajenas sobre este teléfono.
Esta herramienta de protección visual puede asignarse a programas específicos, ventanas flotantes o recuadros de la pantalla de bloqueo a nivel de píxel. Además, el chasis añade un pulsador físico para activar la seguridad global en espacios públicos, garantizando que solo la persona ubicada frente al vidrio lea los mensajes.
Óptica dual de 200 MP desarrollada por Xiaomi
El módulo de captura posterior comparte una configuración central triple desarrollada en conjunto con Leica. Ambos equipos disponen de un sensor principal de 200 megapíxeles con tamaño de 1/1,28 pulgadas, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico de 3,2 aumentos y enfoque macro desde 12 centímetros.
El procesador fotográfico añade el sistema algorítmico Legendary Moment, permitiendo procesar capturas en el equipo o en la nube con asistencia en encuadre y composición. En la cara dorsal, el visor secundario admite fondos generados mediante redes neuronales y cuenta con más de cien tarjetas operativas para interactuar sin encender el panel delantero.
La presentación en el mercado asiático marca el punto de partida para el despliegue internacional programado hacia los próximos meses. Con el estreno del Xiaomi 18 Pro, la corporación Xiaomi consolida un salto técnico integral en fotografía, baterías densas y seguridad visual, asegurando una alternativa de peso dentro del segmento de cada teléfono de gama prémium.