Xiaomi 18 Pro: presentan el nuevo celular con chip de 2 nm y batería gigante

El nuevo Xiaomi 18 Pro debuta oficialmente en China con procesador Snapdragon de última generación y pantalla con privacidad.

El mercado de dispositivos móviles de gama alta suma una propuesta al iPhone 18 Pro. A través del lanzamiento del Xiaomi 18 Pro, la marca asiática oficializó su nueva camada de dispositivos prémium en China, posicionando a Xiaomi con una arquitectura de procesador de dos nanómetros y cámaras Leica dentro de cada teléfono presentado para esta temporada.

El modelo estándar parte desde los 5.999 yuanes, unos 840 dólares al cambio, mientras que la versión Pro Max arranca en 6.999 yuanes, cerca de 980 dólares. Ambos equipos incorporan la plataforma HyperOS 4 preinstalada de fábrica, sumando opciones transparentes exclusivas que alcanzan los 10.999 yuanes en las configuraciones con un terabyte de almacenamiento.

Potencia del procesador y batería en el nuevo Xiaomi 18 Pro La serie estrena comercialmente los chips Snapdragon 8 Elite Gen 6 fabricados en litografía de dos nanómetros. El modelo base alcanza una frecuencia de reloj de 5 GHz en su procesador central, mientras que la variante Pro Max monta la versión Extreme con un circuito disipador de bomba fría en anillo, logrando una mejora del 35% en rendimiento gráfico junto a un 40% de ahorro energético.

El nuevo Xiaomi 18 Pro integra una pantalla secundaria en la zona posterior para avisos y widgets. Xiaomi En el apartado energético, la compañía utilizó baterías Jinshajiang con un 32% de contenido de silicio. El modelo estándar incorpora una celda de 7.000 mAh, mientras que el Pro Max escala hasta los 8.500 mAh de capacidad nominal. Ambos dispositivos soportan carga rápida por cable de 100 vatios y añaden resistencia certificada IP66, IP68 e IP69 frente a polvo y agua.

Pantalla SuperPixel y tecnología de privacidad en el teléfono La pantalla frontal recurre a paneles SuperPixel con material emisor M11, entregando un brillo pico de 4.000 nits y marcos simétricos de 0,99 milímetros. El modelo estándar monta una diagonal de 6,4 pulgadas y la versión mayor sube a 6,9 pulgadas, sumando un sistema de privacidad por hardware que bloquea la visualización angular ante miradas ajenas sobre este teléfono.