El Xiaomi 18 Pro suma conexión directa con el Apple Watch para sus usuarios

La integración técnica entre sistemas operativos dispares amplía las opciones de sincronización en la telefonía móvil moderna. A través del lanzamiento del Xiaomi 18 Pro , la empresa asiática confirmó el enlace directo de su dispositivo con los relojes de Apple, mejorando la compatibilidad de este teléfono frente a usuarios que migran desde un iPhone hacia el ecosistema de Xiaomi .

El anuncio formal lo realizó Lu Weibing, presidente de la división móvil del fabricante , durante la conferencia oficial de nuevos productos de otoño. Esta función permite que los usuarios reciban notificaciones, atiendan llamadas telefónicas y sincronicen registros de salud y entrenamiento físico entre ambos dispositivos sin recurrir a puentes informáticos externos.

El desarrollo del protocolo amplía las posibilidades de uso para quienes conservan accesorios corporales de la manzana pero eligen un nuevo equipo móvil. El enlace mantiene activos los avisos de mensajería en la muñeca, transfiere mediciones de pulso en tiempo real y permite gestionar comunicaciones verbales de manera continua.

El nuevo Xiaomi 18 Pro sincroniza notificaciones y registros de salud directamente con el reloj de Apple.

Esta apertura resuelve una de las barreras históricas de la plataforma iOS, que limitaba la sincronización profunda de sus relojes a los teléfonos propios. Con esta actualización de software, la persona puede utilizar el Xiaomi 18 Pro como terminal central sin perder las métricas recopiladas por los sensores del reloj durante la actividad física diaria en su nuevo teléfono .

La compatibilidad con accesorios de Cupertino no parte desde cero dentro de la firma oriental. Los equipos de la marca ya admiten transferencias instantáneas de fotos, videos y documentos hacia un iPhone con un solo toque, además de sincronización de álbumes en la nube y desbloqueo cruzado mediante la plataforma HyperConnect.

El sistema HyperConnect administra la vinculación de archivos y llamadas entre plataformas diferentes. Xiaomi

El soporte para computadoras Mac y tabletas iPad también sumó herramientas prácticas en versiones previas del sistema operativo. Los celulares de la empresa pueden abrir múltiples ventanas ajustables en una computadora de escritorio, autorizar sesiones mediante el sensor Touch ID del teclado y compartir portapapeles sin cables de por medio.

Apertura de plataformas en la estrategia de Xiaomi

La política comercial de la compañía busca reducir la fricción técnica para los clientes que combinan hardware de marcas competidoras. Al garantizar que el reloj continúe operativo, la corporación facilita la transición de usuarios acostumbrados al entorno de un iPhone que desean probar las prestaciones de la gama prémium asiática.

Los ensayos técnicos supervisan la estabilidad de la conexión inalámbrica entre ambos sistemas operativos. Xiaomi

Este enfoque integrador evita que el comprador deba renovar todos sus accesorios corporales de forma simultánea. Con la llegada de esta función al Xiaomi 18 Pro, la firma Xiaomi fortalece su posición competitiva, ofreciendo un teléfono de gama alta capaz de convivir con el equipamiento tecnológico previo del usuario.