Xiaomi 18 Pro Max: el nuevo celular ya se vende con batería de 8.500 mAh
El nuevo Xiaomi 18 Pro Max comenzó su venta internacional con procesador de 2 nm y óptica Leica de 200 MP.
A través de la disponibilidad del Xiaomi 18 Pro Max, la plataforma de distribución Giztop inició los envíos globales del nuevo buque insignia oriental, posicionando a Xiaomi con una arquitectura de dos nanómetros y cámaras duales de 200 megapíxeles dentro de cada teléfono de su catálogo de alta gama.
El dispositivo debuta en el canal de venta internacional con una tarifa base de 1.299 dólares, ofreciendo despachos directos a distintos mercados del mundo. El modelo reúne una combinación técnica ambiciosa al integrar una pantalla de resolución 2K con filtros de privacidad, un procesador que alcanza los 5.0 GHz y una batería de 8.500 mAh con soporte para recargas de alta velocidad.
Pantalla 2K LTPO y pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max
El panel principal recurre a una diagonal AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K y tecnología LTPO adaptativa de 1 a 120 hercios. La superficie entrega un brillo máximo de 4.000 nits, profundidad cromática de 12 bits y certificaciones Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid, sumando una tasa de muestreo táctil de 300 hercios para mejorar la respuesta en videojuegos.
En la cara posterior, la marca colocó una segunda pantalla OLED de 2,9 pulgadas que funciona a 120 hercios. Este visor auxiliar permite consultar alertas del sistema operativo, controlar widgets dinámicos y capturar autorretratos utilizando directamente las cámaras principales, evitando encender el panel frontal para operaciones breves.
Procesador Snapdragon y memoria en el nuevo teléfono
La potencia del equipo reside en el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. Este circuito integrado cuenta con ocho núcleos capaces de alcanzar frecuencias máximas de 5.0 GHz, garantizando fluidez en la ejecución de tareas pesadas sobre este teléfono.
En cuanto a memoria, el catálogo ofrece configuraciones con 12 GB o 16 GB de memoria RAM bajo el estándar LPDDR6, acompañadas por opciones de almacenamiento masivo de hasta 1 TB. El entorno corre bajo la capa HyperOS 4, sumando conectividad móvil 5G y enlace inalámbrico Wi-Fi 7 con velocidades de transferencia que trepan hasta los 6,9 Gbps.
Sistema fotográfico Leica de 200 MP desarrollado por Xiaomi
El módulo de cámaras traseras incorpora dos sensores principales de 200 megapíxeles junto a un ultra gran angular de 50 megapíxeles con enfoque macro desde cinco centímetros. La lente principal monta un sensor de 1/1,28 pulgadas con apertura f/1.67 y estabilización óptica física, mientras que el teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles ofrece 3,2 aumentos ópticos y hasta 12,8 aumentos sin pérdida de calidad.
Para las tomas frontales, el fabricante integró una cámara de 50 megapíxeles con enfoque automático y capacidad para grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo. Esta disposición óptica desarrollada junto a la empresa Xiaomi asegura versatilidad tanto para retratos profesionales como para capturas nocturnas complejas.
Batería masiva de 8.500 mAh y velocidades de carga
El acumulador interno presenta una capacidad nominal de 8.500 mAh, una de las cifras más altas registradas en la gama alta actual. Para recuperar la energía en pocos minutos, el terminal cuenta con soporte para carga rápida por cable de 100 vatios y una alternativa inalámbrica de 50 vatios.
Asimismo, el hardware añade soporte para carga inalámbrica inversa de 27 vatios, permitiendo alimentar accesorios corporales o celulares secundarios directamente desde la espalda del equipo. Con el arribo del Xiaomi 18 Pro Max a tiendas internacionales, la marca Xiaomi ratifica su liderazgo técnico en autonomía y fotografía dentro del mercado de cada teléfono móvil contemporáneo.