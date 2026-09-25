Xiaomi 18 Pro Max: el nuevo celular ya se vende con batería de 8.500 mAh

El nuevo Xiaomi 18 Pro Max comenzó su venta internacional con procesador de 2 nm y óptica Leica de 200 MP.

A través de la disponibilidad del Xiaomi 18 Pro Max, la plataforma de distribución Giztop inició los envíos globales del nuevo buque insignia oriental, posicionando a Xiaomi con una arquitectura de dos nanómetros y cámaras duales de 200 megapíxeles dentro de cada teléfono de su catálogo de alta gama.

El dispositivo debuta en el canal de venta internacional con una tarifa base de 1.299 dólares, ofreciendo despachos directos a distintos mercados del mundo. El modelo reúne una combinación técnica ambiciosa al integrar una pantalla de resolución 2K con filtros de privacidad, un procesador que alcanza los 5.0 GHz y una batería de 8.500 mAh con soporte para recargas de alta velocidad.

Pantalla 2K LTPO y pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max El panel principal recurre a una diagonal AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K y tecnología LTPO adaptativa de 1 a 120 hercios. La superficie entrega un brillo máximo de 4.000 nits, profundidad cromática de 12 bits y certificaciones Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid, sumando una tasa de muestreo táctil de 300 hercios para mejorar la respuesta en videojuegos.

La estructura trasera del Xiaomi 18 Pro Max combina cristal pulido con sensores ópticos de gran formato. Imagen generada con IA En la cara posterior, la marca colocó una segunda pantalla OLED de 2,9 pulgadas que funciona a 120 hercios. Este visor auxiliar permite consultar alertas del sistema operativo, controlar widgets dinámicos y capturar autorretratos utilizando directamente las cámaras principales, evitando encender el panel frontal para operaciones breves.

Procesador Snapdragon y memoria en el nuevo teléfono La potencia del equipo reside en el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. Este circuito integrado cuenta con ocho núcleos capaces de alcanzar frecuencias máximas de 5.0 GHz, garantizando fluidez en la ejecución de tareas pesadas sobre este teléfono.