La descarada copia de Xiaomi a Samsung para el Xiaomi 18 Pro

El nuevo Xiaomi 18 Pro suma una pantalla con Privacy Display basada en la tecnología de Samsung con más funciones.

La protección de datos personales en espacios públicos impulsa innovaciones ópticas en la telefonía móvil contemporánea. A través del lanzamiento del Xiaomi 18 Pro, la marca asiática confirmó la integración de su propia Privacy Display, adaptando un mecanismo de privacidad desarrollado por la compañía Samsung para ampliar las prestaciones de seguridad visual dentro del catálogo de Xiaomi.

La compañía confirmó la presentación oficial de su dispositivo para el mercado oriental. El equipo toma como referencia directa el sistema presentado previamente en el Galaxy S26 Ultra, un desarrollo de hardware que restringe los ángulos de visión mediante el direccionamiento físico de la luz emitida por el panel frontal hacia el usuario directo.

Tecnología de bloqueo visual tomada de Samsung El mecanismo del dispositivo restringe la visión lateral apenas el usuario enciende el filtro protector. La estructura del panel altera la trayectoria de iluminación de los píxeles, logrando que únicamente la persona situada justo frente al vidrio logre apreciar los textos con nitidez completa.

El nuevo Xiaomi 18 Pro exhibe una pantalla inteligente con filtro óptico para evitar miradas indiscretas. Imagen generada con IA Quienes intentan observar el contenido desde los costados solo aprecian una superficie oscura y opaca. La firma surcoreana Samsung estrenó este formato para prescindir de láminas plásticas adhesivas, pero la empresa china tomó esa arquitectura física para aplicarla en su nueva generación comercial con un enfoque operativo bastante más dinámico.

La tecnología Privacy Display limita la visibilidad del panel ante observadores laterales. Samsung Mayor versatilidad y funciones en el Xiaomi 18 Pro A diferencia del planteo rígido de todo o nada, el terminal permite activar la privacidad sobre sectores puntuales del cristal. La persona puede delimitar áreas específicas de lectura para ocultar mensajes entrantes o resguardar contraseñas bancarias sin oscurecer el resto de la interfaz activa.