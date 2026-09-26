La descarada copia de Xiaomi a Samsung para el Xiaomi 18 Pro
El nuevo Xiaomi 18 Pro suma una pantalla con Privacy Display basada en la tecnología de Samsung con más funciones.
La protección de datos personales en espacios públicos impulsa innovaciones ópticas en la telefonía móvil contemporánea. A través del lanzamiento del Xiaomi 18 Pro, la marca asiática confirmó la integración de su propia Privacy Display, adaptando un mecanismo de privacidad desarrollado por la compañía Samsung para ampliar las prestaciones de seguridad visual dentro del catálogo de Xiaomi.
La compañía confirmó la presentación oficial de su dispositivo para el mercado oriental. El equipo toma como referencia directa el sistema presentado previamente en el Galaxy S26 Ultra, un desarrollo de hardware que restringe los ángulos de visión mediante el direccionamiento físico de la luz emitida por el panel frontal hacia el usuario directo.
Tecnología de bloqueo visual tomada de Samsung
El mecanismo del dispositivo restringe la visión lateral apenas el usuario enciende el filtro protector. La estructura del panel altera la trayectoria de iluminación de los píxeles, logrando que únicamente la persona situada justo frente al vidrio logre apreciar los textos con nitidez completa.
Quienes intentan observar el contenido desde los costados solo aprecian una superficie oscura y opaca. La firma surcoreana Samsung estrenó este formato para prescindir de láminas plásticas adhesivas, pero la empresa china tomó esa arquitectura física para aplicarla en su nueva generación comercial con un enfoque operativo bastante más dinámico.
Mayor versatilidad y funciones en el Xiaomi 18 Pro
A diferencia del planteo rígido de todo o nada, el terminal permite activar la privacidad sobre sectores puntuales del cristal. La persona puede delimitar áreas específicas de lectura para ocultar mensajes entrantes o resguardar contraseñas bancarias sin oscurecer el resto de la interfaz activa.
El fabricante demostró además que el sistema opera con fluidez en ventanas flotantes y en divisiones de pantalla con dos programas abiertos. Asimismo, el software del Xiaomi 18 Pro traslada esta protección a la pantalla de bloqueo, permitiendo tapar selectivamente el contenido de notificaciones sensibles ante miradas ajenas en el transporte público.
Batería de 8.500 mAh y pantalla trasera en Xiaomi
Más allá del panel frontal protegido, el dispositivo incorpora una batería de gran capacidad con 8.500 mAh para garantizar autonomía prolongada durante tareas pesadas. Esta capacidad nominal asegura extensas jornadas de uso continuo sin exigir recargas constantes a lo largo del día.
En la zona dorsal, la marca suma un visor secundario para visualizar la hora y controlar funciones básicas sin encender la pantalla principal. Esta combinación de componentes posiciona a Xiaomi en una carrera técnica directa por el liderazgo en la gama prémium frente a los principales competidores del sector.