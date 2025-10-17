Xbox libera cinco juegos para jugar gratis este fin de semana

El simulador oficial de la Fórmula 1 llega con su propuesta más robusta. El modo 'My Team' luce más pulido y el capítulo 3 de 'Braking Point' sirve como puerta de entrada narrativa para quienes buscan drama además de precisión al volante. Este finde, además, hay doble experiencia (2XP), un empujón perfecto para quienes quieran progresar rápido en su escudería virtual.

Acción espacial en clave roguelike con una curva de aprendizaje que premia la improvisación. Cada intento propone rutas distintas, botín nuevo y encuentros que empujan la historia del piloto. Visualmente sigue siendo un imán y, gracias a sus sesiones cortas y tensas, es ideal para 'picar' entre otros juegos del lote.

Si buscás batallas de la Segunda Guerra Mundial con un enfoque táctico y roles bien definidos, es el más exigente del paquete. Aquí la coordinación manda: escuadras, comunicación por voz y mapas enormes donde cada avance se gana metro a metro. Brilla cuando jugás con amigos o con un escuadrón que entiende su papel.

Una rareza valiosa: sigilo táctico en tiempo real dentro de un monasterio del siglo XVIII en los Pirineos. Cinco prisioneros con fobias y límites mentales intentan escapar en un entramado de rutas, distracciones y gestión del estrés. Su atmósfera histórica e inquisitorial ofrece un tono distinto al resto del fin de semana.

Ra Ra Boom

Golpes rápidos, progreso sencillo y cooperativo local para cuatro. Es el 'party game' de la selección: elegís héroe, derribás oleadas de robots y desbloqueás mejoras para subir la intensidad. Funciona solo, pero gana muchoas risas en jugándolo en cooperativo.

Este combo de juegos presentados por Xbox para el fin de semana equilibra simulación deportiva, acción espacial, shooter táctico, sigilo histórico y brawler cooperativo. Para una escapada corta, Ra Ra Boom y Everspace se prestan a sesiones rápidas. Si querés algo más profundo, F1 25 con 2XP y Hell Let Loose recompensan el tiempo invertido. ¿Curiosidad por propuestas fuera del radar? The Stone of Madness es la apuesta diferente. Recordatorio final: tenés tiempo hasta el 19 de octubre para sumarte y decidir cuál se queda en tu biblioteca.