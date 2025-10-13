Nuevas filtraciones revelan un Xbox híbrido entre consola y PC: ¿tendrá más poder que la PS6?

Con el futuro de las consolas de videojuegos en constante evolución, Microsoft estaría trabajando en una nueva generación de Xbox que promete cambiar la dinámica del mercado. Según recientes filtraciones , este nuevo hardware no solo sería una consola, sino un híbrido entre consola y PC, con un poder impresionante que superaría incluso al PS6 de Sony. Sin embargo, todo este poder tendría un costo, ya que se espera que el precio de la consola se ubique por encima de los $800 dólares.

La información más reciente proviene del canal de YouTube Moore’s Law Is Dead , reconocido por sus filtraciones precisas sobre el mundo de los videojuegos. Según la fuente, este nuevo Xbox estaría basado en la tecnología de AMD, conocida como 'Magnus', y se caracterizaría por un diseño híbrido que combinaría las capacidades de una consola tradicional con la potencia de una PC de alta gama.

Lo más destacado de este proyecto sería su APU (Unidad de Procesamiento Acelerado), la cual tendría un tamaño de 408 mm², lo que lo convertiría en el troquel más grande jamás utilizado en una consola de juegos. Para ponerlo en perspectiva, este tamaño es 13% más grande que el de la Xbox Series X y 46% más grande que el troquel del PS6 . Esta enorme APU permitirá que el nuevo Xbox ofrezca un rendimiento superior al de la competencia, lo que podría ponerlo a la vanguardia en cuanto a poder gráfico y capacidad de procesamiento.

Si bien las especificaciones son impresionantes, hay un aspecto importante que podría preocupar a los consumidores: el precio. La filtración indica que el nuevo 'Xbox Magnus' no solo será más poderoso que el PS6 , sino también más caro. Se estima que el costo de este hardware híbrido podría superar los $800 dólares, con un rango que podría llegar hasta los $1200 dólares, dependiendo de las configuraciones y capacidades finales del dispositivo.

El mayor costo se atribuye al tamaño de la APU, el uso de troqueles de puente y la mayor capacidad de RAM en comparación con la competencia, todo lo cual es necesario para que el Xbox funcione como un híbrido entre consola y PC. Esta propuesta es vista como una opción única para aquellos que buscan una experiencia más poderosa y flexible que la que ofrecen las consolas tradicionales.

Embed - Filtraciones revelan un Xbox híbrido entre consola y PC

Una propuesta original y más allá de las consolas

Aunque el nuevo Xbox sería más potente que la PS6, no se tratará de una competencia directa. Según los especialistas, esta nueva consola de Microsoft será mucho más que un simple dispositivo para jugar videojuegos. Al ser un híbrido entre consola y PC, el Xbox Magnus podría ampliar su funcionalidad más allá de las aplicaciones exclusivas de Xbox y adentrarse en el mercado de juegos de PC, ofreciendo una experiencia similar a la de una computadora de alto rendimiento.

El enfoque de Microsoft parece ser ofrecer algo único, con una propuesta original que podría desafiar las expectativas tanto de los jugadores de consola como de los entusiastas del PC. El lanzamiento del Xbox Magnus está previsto para 2027, lo que deja tiempo para más filtraciones y anuncios oficiales. Mientras tanto, la comunidad espera con ansias la llegada de esta nueva máquina que promete redefinir lo que significa jugar en consola.