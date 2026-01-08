Xbox Game Pass: 5 juegos se despiden en enero, ¡aprovechá estos últimos días!

Transitamos el 2026 y Xbox Game Pass promete un año lleno de grandes lanzamientos y emocionantes sorpresas. Sin embargo, antes de que los nuevos títulos lleguen al servicio, los suscriptores deben decir adiós a varios juegos que dejarán de estar disponibles a partir de mediados de enero . Si aún no jugaste algunos de estos títulos, este es el momento de hacerlo, ya que solo quedan unos pocos días para disfrutarlos.

Entre los cinco juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass , hay una mezcla de títulos de diferentes géneros, pero todos con algo en común: han sido populares y bien recibidos por los jugadores.

El primero en la lista es Flintlock: The Siege of Dawn, un RPG de acción desarrollado por A44 Games y Kepler Interactive. Este título de aventura en tercera persona combinó la exploración con intensos combates, aunque recibió críticas mixtas debido a su narrativa y algunos defectos técnicos. A pesar de ello, sigue siendo una opción entretenida para quienes disfrutan de la acción y la exploración en un mundo abierto.

Otro de los títulos que se despide es Neon White, un aclamado juego independiente de 2022. Este shooter dinámico, desarrollado por Angel Matrix y publicado por Annapurna Interactive, fue aclamado por su jugabilidad única y diseño estilizado. Los fans de los juegos indie tienen poco tiempo para disfrutar de este título que ha sido considerado uno de los mejores de su género.

Road 96, un juego narrativo de DigixArt, también dejará el servicio de Xbox Game Pass . Esta aventura que sorprendió por su historia inmersiva, aunque criticada por su ritmo irregular, fue una de las sorpresas del año. Los jugadores interesados en experiencias narrativas deben apresurarse si quieren jugarlo antes de su salida.

The Ascent, un RPG isométrico de Neon Giant, también será removido. Este título cyberpunk, con combates frenéticos y una estética futurista, ha sido una opción popular para los amantes del género. Si no lo jugaste, es el momento de sumergirse en su mundo antes de que desaparezca del catálogo.

Por último, The Grinch: Christmas Adventures, un juego para toda la familia que fue lanzado en la temporada navideña, también se despide de Xbox Game Pass. Este título fue especialmente popular durante las fiestas y, aunque no se destacó por su jugabilidad innovadora, ofreció una opción divertida para los más jóvenes y aquellos que buscan una experiencia ligera.

Lo que viene en 2026: ¡un año lleno de grandes sorpresas!

Si bien enero se despide de estos títulos, Xbox Game Pass tiene mucho más para ofrecer en 2026. Aunque Microsoft no ha revelado todos los detalles, ya se han confirmado más de 40 juegos para el servicio, lo que promete un año lleno de emocionantes estrenos. Entre los más esperados se encuentran Halo: Campaign Evolved, Fable, Forza Horizon 6, y Gears of War: E-Day, todos títulos insignia de Xbox Game Studios.

Además, los suscriptores podrán disfrutar de juegos de terceros como High On Life 2, Cities: Skylines 2, Moonlighter 2, Subnautica 2, y Vampire Crawlers, entre otros. Con tantos lanzamientos de alto perfil, 2026 promete ser un año lleno de acción, aventuras y grandes historias en Xbox Game Pass.

Si aún no has jugado algunos de los títulos que dejarán el servicio en enero, apuráte, ¡el reloj corre y la oportunidad se va!