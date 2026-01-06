Xbox Game Pass arranca 2026 con lanzamientos fuertes: los juegos clave de enero a marzo

Xbox arranca 2026 con el pie a fondo del acelerador. Lejos de ser un trimestre de transición, el primer tramo del año confirma que Xbox Game Pass seguirá siendo una de las piezas centrales de la estrategia de Microsoft . Entre enero y marzo, el servicio suma lanzamientos día uno, propuestas independientes con identidad propia y secuelas de alto perfil que apuntan a públicos muy distintos.

El mensaje es claro: la suscripción no baja el ritmo tras las fiestas y mantiene una cadencia de estrenos pensada para sostener el interés de los jugadores desde el primer mes del año.

La alineación confirmada para el primer trimestre de 2026 en Xbox destaca por su diversidad . No hay un único género dominante, sino una combinación que va desde la exploración narrativa hasta la estrategia táctica y la acción más desenfadada.

El 20 de enero abre el calendario MIO: Memories in Orbit, disponible en consola, PC y Cloud. Se trata de un metroidvania con fuerte identidad artística, ambientado en un mundo tecnológico en decadencia, donde la exploración y la narrativa ambiental ocupan un rol central.

Dos días después, el 22 de enero, llega Nova Roma a PC. Este RPG de estrategia propone una Roma alternativa y pone el foco en la gestión, la toma de decisiones y el combate táctico, apuntando a un público que disfruta de experiencias más reflexivas y de largo plazo.

Febrero mantiene el pulso con MENACE, que desembarca el 5 de febrero en PC. Es una propuesta de estrategia por turnos de ciencia ficción, con énfasis en el posicionamiento y la planificación a largo plazo, ideal para quienes buscan desafíos complejos y sistemas profundos.

Humor, acción y uno de los juegos más esperados

El plato fuerte del mes llega el 13 de febrero con High On Life 2, que estará disponible desde el primer día en Xbox Series, PC y Cloud. La secuela del irreverente shooter apuesta a expandir su universo, manteniendo el humor ácido que lo convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de su antecesor. Su llegada day one refuerza una de las grandes banderas de Xbox Game Pass.

El 19 de febrero se suma Death Howl para las consolas de Xbox. Con un enfoque más directo, propone acción intensa pensada para sesiones rápidas, ideal para quienes buscan experiencias cortas pero desafiantes.

Embed

El cierre del trimestre queda reservado para uno de los proyectos más esperados del catálogo: Replaced, previsto para el 12 de marzo en consola, PC y Cloud (aún pendiente de confirmación final). Su estética 2.5D y ambientación cyberpunk lo convirtieron, desde hace tiempo, en un título seguido de cerca por la comunidad Xbox.

Un arranque de Xbox que marca el tono del año

Con este calendario, Xbox Game Pass deja en claro que 2026 no comienza en modo espera. Hay estrenos día uno, apuestas independientes cuidadas y títulos llamados a generar conversación. Más allá de que en las próximas semanas se anuncien nuevos juegos, el primer trimestre ya muestra una hoja de ruta sólida.

Para los suscriptores, el arranque del año ofrece una combinación atractiva: variedad de géneros, propuestas originales y nombres fuertes que justifican la suscripción. Para Microsoft, es una señal de continuidad en una estrategia que prioriza el contenido constante y el valor percibido del servicio. Enero a marzo no es un simple prólogo: es una declaración de intenciones.