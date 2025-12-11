Microsoft volvió a mover fichas en su apuesta por la inteligencia artificial dentro de Windows , pero esta vez con una señal de alarma en pantalla. A través del programa Windows Insider, la compañía habilitó una nueva función experimental basada en IA que permite activar “agentes” capaces de ejecutar tareas en segundo plano.

Estos agentes funcionan como pequeños asistentes automatizados que interactúan con aplicaciones, carpetas y archivos mientras el usuario hace otra cosa. Pueden abrir programas, mover documentos, gestionar procesos o realizar acciones encadenadas sin supervisión constante. En teoría, la promesa es clara: más comodidad y automatización para el día a día frente al PC.

Sin embargo, esta vez Microsoft decidió no disimular los riesgos . La función no solo es completamente opcional, sino que además debe activarse manualmente y viene acompañada de una advertencia explícita: al encender estos agentes de IA, el rendimiento del dispositivo puede verse afectado y también su seguridad. No es habitual ver a la propia empresa presentar una novedad con un cartel de precaución tan directo.

El núcleo del problema está en cómo funcionan estos agentes. Igual que otras inteligencias artificiales, son susceptibles de sufrir “alucinaciones”: generar contenido, tomar decisiones o ejecutar acciones distintas a las que el usuario pidió. En un chatbot esto puede ser molesto o confuso; en un agente con acceso al sistema, el margen de daño crece de forma exponencial.

Microsoft admite que sus agentes de IA pueden ejecutar acciones no deseadas, abrir puertas a malware y filtrar información del usuario si se usan sin controles ni precauciones.

Microsoft advierte que estos errores pueden convertirse en vectores de ataque. Si un agente interpreta de forma equivocada una instrucción o se deja guiar por una orden maliciosa camuflada en un archivo, podría tomar decisiones peligrosas sin que el usuario lo note. En la práctica, esto abre el escenario a algo que hasta hace poco sonaba a teoría: documentos o contenidos que contienen “prompts” maliciosos capaces de manipular directamente a la inteligencia artificial .

La situación se vuelve todavía más delicada porque estos agentes tienen acceso total a lo que el usuario les haya autorizado. Si dentro de esa área de acción se cuelan archivos con instrucciones dañinas, el sistema podría ejecutar esas órdenes como si fueran legítimas. El riesgo ya no es solo que la IA se equivoque, sino que alguien explote sus errores a propósito.

windows advertencia Al habilitar los agentes de IA, Windows muestra un mensaje que alerta sobre posibles fallos, alucinaciones y riesgos de exposición de datos sensibles. Imagen extraída de la web

Malware, filtración de datos y el nuevo equilibrio entre IA y seguridad

Entre las posibilidades más preocupantes que plantea la propia Microsoft aparece un abanico serio de amenazas: un agente podría instalar malware, filtrar información sensible como datos de tarjetas de crédito, credenciales guardadas en el equipo o documentos confidenciales, o incluso modificar configuraciones críticas del sistema. Todo, en silencio, mientras el usuario cree que la IA está “ayudando”.

La advertencia oficial deja claro que la carrera por integrar inteligencia artificial en el sistema operativo entra en una fase nueva: la de equilibrar automatización y seguridad. Microsoft necesita innovar para no quedarse atrás en el boom de la IA, pero al mismo tiempo está obligada a admitir que cada nueva capa de automatización abre frentes adicionales para los atacantes.

Por ahora, estos agentes de IA quedan reservados a usuarios avanzados dentro de Windows Insider y bajo un cartel de aviso que no conviene ignorar. El mensaje de fondo es evidente: el futuro de Windows será más inteligente, sí, pero también exigirá más responsabilidad y cuidado a la hora de activar funciones que, con un simple clic, pasan a tener las llaves del sistema completo.