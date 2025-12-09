Cómo configurar Windows 11 para que no "se coma" el internet de tu casa

La queja se repite: los juegos online se traban, las series se cortan a cada rato y las descargas nunca llegan a la velocidad prometida por la compañía de internet . Lo primero suele ser culpar al proveedor o al módem, pero muchas veces el problema está adentro de la PC . Windows 11 viene con varias funciones activadas por defecto que consumen ancho de banda en segundo plano y pueden dejar sin aire a las aplicaciones que realmente usás.

La buena noticia es que no hace falta instalar nada raro ni ser experto para recuperar parte de esa conexión “secuestrada” por el sistema. Con algunos ajustes en la configuración es posible priorizar juegos, streaming y descargas, y reducir lo que Windows hace por detrás sin que te enteres.

El sistema operativo mantiene todo el tiempo procesos conectados a la red: servicios internos, apps que se actualizan solas, sincronización en la nube y, sobre todo, Windows Update. A eso se suma la "Optimización de Entrega", una función que usa tu conexión para descargar actualizaciones más rápido e incluso compartirlas con otras PC de la red .

Desde el menú de Configuración, activar la “Conexión de uso medido” ayuda a frenar procesos ocultos y priorizar lo que hacés en primer plano.

Cuando todo esto se activa al mismo tiempo, la consecuencia es conocida: aumento del ping en juegos online, videos que bajan de calidad en plataformas de streaming y descargas que parecen eternas, aunque los test de velocidad muestren que el plan de internet es correcto.

El primer ajuste clave está en el menú de Configuración de Windows 11. Dentro de Red e internet , hay que elegir la conexión que está en uso, ya sea WiFi o cable de red. Allí aparece la opción "Conexión de uso medido".

Ajustar el ancho de banda reservable y usar cable Ethernet cuando sea posible mejora la estabilidad de la red y reduce cortes y lag.

Al activarla, el sistema interpreta que esa red tiene datos limitados y automáticamente reduce lo que consume en segundo plano. Es una forma sencilla de decirle a Windows que priorice lo que estás haciendo en primer plano —un juego, una serie, una descarga— y no tanto sus propios procesos.

En esa misma sección se pueden establecer límites de datos para cada red. El sistema muestra qué aplicaciones gastaron más megas en el último mes y permite fijar un tope en MB o GB. Así es posible detectar programas que consumen mucho sin necesidad y ponerles un freno para que no bloqueen el resto de la conexión.

Quienes usan versiones como Windows 11 Pro o Enterprise tienen, además, herramientas más avanzadas. Desde el Editor de directivas de grupo se puede ajustar el Programador de paquetes QoS, que define qué porcentaje del ancho de banda queda reservado para tareas internas del sistema. La opción se encuentra en las plantillas administrativas de configuración de red, bajo el nombre “Limitar el ancho de banda reservable”. Reducir ese porcentaje libera más conexión para el uso diario.

El sistema permite ver qué aplicaciones gastan más datos y fijar límites por red para evitar que un programa acapare toda la conexión.

Advertencias y consejos extra para mejorar la velocidad

Modificar estos parámetros tiene un costo: si se limita demasiado el ancho de banda para Windows, las actualizaciones pueden tardar más en descargarse o algunas aplicaciones podrían cambiar su comportamiento. Microsoft advierte que, en estos casos, habrá que estar atento y revisar de manera manual si hay parches pendientes.

Aun así, para muchos usuarios el intercambio vale la pena: una conexión más estable en juegos online, streams que no se cortan y descargas que van a la velocidad esperada.

Además de ajustar el sistema, conviene cuidar la parte física de la conexión. Siempre que sea posible, usar un cable Ethernet ofrece más estabilidad que el WiFi. Y si solo se puede usar inalámbrico, es importante que la PC esté cerca del router y sin demasiados obstáculos de por medio.

Con estos cambios, Windows 11 deja de “robarte” ancho de banda en tareas que no te aportan nada en el día a día y tu conexión se acerca mucho más a lo que realmente estás pagando.