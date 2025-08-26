Will Smith acusado de usar inteligencia artificial para inflar multitudes en su gira de verano

Fans cuestionan al actor y rapero por un video en el que habría utilizado inteligencia artificial para mostrar públicos más grandes durante sus conciertos.

El actor y rapero estadounidense Will Smith atraviesa una nueva polémica luego de que sus seguidores lo acusaran de recurrir a la inteligencia artificial para aumentar digitalmente la cantidad de personas que asistieron a los conciertos de su gira de verano. El debate se instaló tras un video compartido por el propio artista en YouTube.

Un video que desató sospechas Descubren una falsa IA en medio de una gira de verano fallida A comienzos de agosto, Smith publicó un clip en el que agradecía a los fanáticos con la frase: “Mi parte favorita de la gira es verlos de cerca. Gracias por verme también”. En las imágenes se lo observa cantando ante una multitud que lo ovaciona y sostiene carteles de apoyo.

Sin embargo, varios usuarios dejaron en claro sus dudas sobre la autenticidad de las imágenes. “¿Crowd de IA? ¿Bots en los comentarios?”, escribió un fan. Otro fue más directo: “Imagina ser tan rico y tener que usar inteligencia artificial para mostrar multitudes falsas. Trágico”.

image Will Smith enfrenta acusaciones de haber usado inteligencia artificial para simular multitudes en su gira. Esta no es la primera vez que el músico enfrenta cuestionamientos por el uso de tecnologías de este tipo. En julio, cuando lanzó “Pretty Girls”, su primer sencillo en 20 años, varios usuarios aseguraron que las letras podían haber sido escritas con ChatGPT u otros programas similares. “Le pediste a la IA que hiciera la peor canción de rap genérica”, ironizó un seguidor en redes sociales.

Contexto financiero y carrera musical El regreso musical de Will Smith coincidió con informes sobre problemas financieros. Según medios especializados, el actor de The Pursuit of Happyness debió vender una propiedad en Maryland por $795.000 dólares y puso otra en venta en California. Mientras tanto, su gira continúa hasta septiembre y, pese a las críticas, marca su vuelta a los escenarios tras dos décadas sin publicar un álbum completo.