Se acerca el fin de los paneles solares: esta tecnología genera el doble de energía y es mucho más barata

El futuro de la energía renovable podría dar un giro inesperado con la llegada de un sistema que promete superar a los tradicionales paneles solares . Se trata de Pyramid-1P , un desarrollo que combina eficiencia, menor costo y mayor capacidad de generación energética tanto en hogares como en la industria.

Creada en Canadá por la empresa Maxun, esta tecnología no solo optimiza la captación solar, sino que también reduce los tiempos de retorno de inversión en hasta un 30%. Además, es capaz de producir de forma simultánea electricidad y calor, adaptándose a distintas necesidades de consumo.

El sistema Pyramid-1P está diseñado con una estructura piramidal y un doble eje de seguimiento solar que ajusta su orientación a lo largo del día. A diferencia de los paneles solares planos, que captan la radiación desde un ángulo fijo, este mecanismo logra aprovechar al máximo la luz solar y elevar la producción hasta un 50%.

Gracias al uso de células de alta eficiencia, lentes y espejos concentradores, el rendimiento energético puede alcanzar un nivel hasta 3,5 veces superior al de las tecnologías convencionales, marcando un avance disruptivo en el sector.

Uno de los puntos fuertes de esta tecnología es la cogeneración: una sola unidad de Pyramid-1P produce electricidad y calor de manera simultánea. Esto permite abastecer necesidades de calefacción, agua caliente y climatización sin necesidad de sistemas adicionales.

El fabricante asegura que el costo nivelado por kilovatio generado puede ser hasta un 30% menor que el de los paneles solares tradicionales. Además, este sistema requiere la mitad del espacio de instalación y puede entregar entre cuatro y seis veces más energía, una ventaja clave en zonas urbanas con limitaciones de superficie.

Pyramid-1P ocupa menos espacio y genera varias veces más energía que los paneles solares.

Usos y aplicaciones en distintos sectores

La versatilidad de Pyramid-1P abre la puerta a su uso en múltiples ámbitos: desde residencias hasta hospitales, colegios, hoteles y sectores industriales como el farmacéutico, textil o alimentario. Su capacidad de adaptación a techos pequeños o grandes complejos industriales amplía enormemente sus posibilidades de adopción.

De acuerdo con Maxun, esta tecnología también aporta beneficios ambientales significativos, reduciendo hasta un 80% las emisiones de CO frente a sistemas convencionales, gracias a su menor dependencia de combustibles fósiles y a la posibilidad de aprovechar el calor generado como complemento energético.

La nueva tecnología promete reducir hasta un 80% las emisiones de CO frente a los métodos actuales.

Energía constante incluso de noche

Otra de las ventajas diferenciales de Pyramid-1P es su capacidad de almacenamiento térmico. El sistema puede seguir suministrando energía en horarios de baja insolación o durante la noche, garantizando un flujo constante y seguro tanto para hogares como para empresas.

Esto resuelve una de las principales limitaciones de los paneles solares planos, que dependen exclusivamente de la radiación directa durante el día.