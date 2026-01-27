WhatsApp estrena el historial de búsquedas recientes para encontrar chats en segundos

La aplicación de mensajería más usada del mundo lanzó una herramienta que cambia la forma de navegar por las conversaciones. Con la llegada de WhatsApp en su versión 2.26.3.80, los usuarios de Android ahora tienen acceso a una sección que muestra sus búsquedas más recientes de manera automática y local.

De acuerdo al sitio WaBetaInfo, la idea de esta nueva función es que no tengas que escribir el nombre de ese grupo o contacto cada vez que querés hablarle. Si ya lo buscaste hace un rato, ahora te aparece ahí arriba, bien a mano. La herramienta ya se venía probando en otras partes de la aplicación, como en la pestaña de Novedades para los estados y los canales, pero ahora desembarca en el corazón de la plataforma: la lista de chats.

Las búsquedas recientes llegan a la pestaña de chats de WhatsApp Cuando realizás una búsqueda de un contacto o un grupo específico, la aplicación de mensajería guarda esa información directamente en tu teléfono. Así, la próxima vez que toques la lupa para buscar algo, vas a ver un listado con lo último que estuviste rastreando. Es muy práctico para esos momentos donde no encontrás un mensaje viejo o necesitás entrar rápido a una comunidad que no tenés fijada en la pantalla principal.

Para saber si ya tenés esta opción activa en WhatsApp, el proceso es simple: hacés una búsqueda, elegís un chat o grupo y después volvés a la pantalla de búsqueda. Si la función está habilitada en tu cuenta, ese chat debería aparecer automáticamente en la nueva sección de "Recientes". Lo bueno es que esta mejora no se limita solo a chats individuales; también registra los grupos y hasta los chats de comunidades, incluyendo los grupos de anuncios. Ayuda un montón a los que tienen cientos de conversaciones y se pierden entre tanto nombre parecido.

WhatsApp Mensajería - interna El historial de búsquedas recientes se guarda de forma local en el dispositivo del usuario para mayor privacidad. WaBetaInfo Privacidad y control del usuario en la actualización para Android Un punto que no podemos pasar por alto es que la privacidad de WhatsApp se mantiene firme. Estas búsquedas recientes no se comparten con los servidores de la empresa ni se sincronizan con otros dispositivos que tengas vinculados. Todo queda guardado localmente en tu equipo. Esto significa que si usás la versión web o la app en otra computadora, ese historial no va a aparecer ahí.